Jan Bolscher

Woensdag 6 september 2023 19:15

Max Verstappen wordt steeds vaker in één adem genoemd met namen als Michael Schumacher, Ayrton Senna of Alain Prost. Een mooi compliment, maar zelf hecht de Nederlander er weinig waarde aan: "Ik ben nooit de Formule 1 ingekomen om te bewijzen dat ik tussen die namen hoor."

Verstappen is hard op weg naar zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1 en breekt onderweg daar naartoe record na record. Zo schreef hij afgelopen zondag in Monza zijn tiende achtereenvolgende Grand Prix-overwinning op rij op naam, waarmee hij het jarenlange record van Sebastian Vettel wist te verbreken. Verschillende grote namen uit de paddock hebben recent dan ook uitgesproken onder de indruk te zijn van wat de Limburger momenteel laat zien.

Zoveel mogelijk winnen

Red Bull Racing-ontwerper en levende legende Adrian Newey vertelde bijvoorbeeld dat hij Verstappen inmiddels tot de groten der aarde beschouwt, omdat het lijkt alsof hij op de automatische piloot rijdt. Gevraagd naar dat compliment, klinkt het tegenover onder andere GPFans: "Iedereen heeft zijn eigen mening over dat soort dingen. Ik ben nooit de Formule 1 ingekomen om te bewijzen dat ik tussen die namen of bij de grootsten hoor. Ik ben hier om mijn best te doen en zoveel mogelijk te winnen als die mogelijkheid er is."

Overcapaciteit achter het stuur

Wel kan Verstappen zich enigszins vinden dat hij op de automatische piloot zou rijden, en daarom overcapaciteit zou hebben om tegelijkertijd na te kunnen denken over andere zaken op het circuit: "Het is vanzelfsprekend een heel leuk moment om in de auto te rijden, maar ieder weekend vallen er weer dingen voor en moet je optimaliseren", legt Verstappen uit. "Het is nooit recht door zee. Natuurlijk doe je meer ervaring op en ik denk dat ik wel iets heb van... Je rijdt natuurlijk in de auto, maar je denkt ook veel na over andere dingen. Dat is niet ineens iets nieuws."