Brian Van Hinthum

Zaterdag 2 september 2023 07:31

Eén week na het grote feest in Zandvoort is het alweer tijd voor de Grand Prix van Italië op het roemruchte circuit van Monza. Ook GPFans is dit weekend aanwezig op Italiaanse bodem en zoals gebruikelijk namen we ook de proef op de som wat betreft de horecaprijzen. Daarvoor waren we in Milaan en rondom het circuit in Monza.

De vrijdag in Italië zit er alweer op en in de eerste twee vrije trainingen waren het Max Verstappen en Carlos Sainz die bovenaan de tijdenlijsten verschenen. Op vrijdag trokken al grote getalen fans richting het circuit van Monza om een glimp op te vangen van de coureurs, maar vanzelfsprekend moet er ook een hapje en een drankje worden verorberd rondom de Grand Prix. Zoals gebruikelijk bekeek GPFans de horecaprijzen buiten het circuit om een indicatie te krijgen wat je kwijt bent voor een biertje of een maaltijd, mocht je als Nederlander de race in Monza bezoeken.

Milaan

Mocht je graag de race in Monza combineren met het prachtige Milaan, is dat zeker een mooi plan om uit te voeren. De Italiaanse modestad heeft een hoop moois te bieden qua architectuur, kunst en historie en gezien het feit dat het ongeveer op een half uurtje rijden van Monza te vinden is, is het zeker geen slecht idee om de overtocht te maken tijdens een weekendje Formule 1. Mocht je dat doen, kun je het beste wel de portemonnee meenemen als je rondom het centrum van de miljoenenstad de horeca in wil duiken. Voor een pizzatje ben je in de modestad al snel een euro of zestien a achttien kwijt, terwijl een hamburger je ongeveer twintig piek kost. Een pastatje kost je ongeveer even als een pizza. Voor een bak koffie vallen de prijzen wel een stuk gunstiger. Een lekkere Italiaanse cappuccino kost je ongeveer 1,80 euro tot 2,50 euro. Voor een biertje leg je al snel meer dan zes euro neer voor een klein biertje en tien euro voor een grote.

Monza

Dan gaan we naar de prijzen rond het circuit van Monza, die - logischerwijs - wel wat gunstiger zijn dan in het dure Milaan. Monza biedt rondom het circuit genoeg mogelijkheden tot eten en drinken. Zo zijn er meerdere koffietentjes, een McDonalds en verschillende kraampjes richting het circuit. Daar kun je uiteenlopende maaltijden krijgen, zoals een pizza voor prijzen van zeven tot tien euro, een bord friet voor een euro of vier en een broodje hotdog, würstel in het Italiaans, voor zeven piek. Voor een tientje koop je een bord spareribs met friet, terwijl hamburger je ongeveer negen euro kost. Voor tien euro heb je een verse bord Italiaanse lasagne voor je staan. Qua bier liggen de prijzen ook vrij gunstig, zo kost een klein biertje je ongeveer vier piek, terwijl een grote je zes euro gaat kosten. Voor een bak koffie betaal je 1,50 euro tot twee euro. Fris kost je ongeveer 2,50 euro en een blikje Red Bull kost je drie tot vier piek.