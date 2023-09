Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië?

Lars Leeftink

Zaterdag 2 september 2023 08:04

Dit weekend is de Formule 1 actief op het historische circuit in Monza, waar de Grand Prix van Italië komende zondag op het programma staat. Het is de veertiende race van het seizoen, waarvoor op zaterdag gekwalificeerd gaat worden. Hoe laat begint de kwalificatie vandaag?

In Nederland was het afgelopen weekend Max Verstappen die zijn negende zege van het seizoen boekte. Na een goede kwalificatie, waarin hij pole veroverde, zou hij ondanks lastige weersomstandigheden ook de race winnen. Daarmee zou Verstappen zijn reeks aan zeges verlengen naar negen zeges op rij en op gelijke hoogte komen met Sebastian Vettel. De Nederlander kan hij in Monza het record voor het hoogste aantal zeges op een rij op zijn naam schrijven.

Monza

Vorig jaar veroverde Charles Leclerc tot blijdschap van de Ferrari-fans pole position, voor Verstappen en Carlos Sainz. Tijdens de race zou Verstappen echter domineren en uiteindelijk achter de safety car de race winnen, voor Leclerc en George Russell. De race eindigde dus niet zoals veel fans graag hadden gezien, terwijl het er ook voor zorgde dat er weer werd gepraat over hoe de race in Abu Dhabi tijdens het seizoen 2021 ten einde kwam. De FIA zal hopen dat dit zondag niet nodig is, maar eerst moet er nog gekwalificeerd worden.

Hoe laat begint de kwalificatie?

Nadat de F1-coureurs om 12:30 uur de derde vrije training rijden en ook de Formule 2 en Formule 3 in actie zijn geweest, is het om 16:00 uur tijd voor de kwalificatie. Er zal een uur gekwalificeerd worden en alle coureurs moeten op verplichte banden rijden tijdens de sessie. Tijdens Q1 is dit de harde band, tijdens Q2 de medium band en tijdens Q3 de zachte band.