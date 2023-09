Lars Leeftink & Jan Bolscher

Sergio Pérez is niet ontevreden over hoe zijn vrijdag is verlopen. De Mexicaan verloor de controle over zijn RB19 tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Italië, maar verloor volgens hemzelf niet al te veel tijd door dit incident.

Na afloop van de vrijdag sprak Pérez met de aanwezige media, waaronder GPFans. De Mexicaan blikt terug op de vrijdag in Monza. "Het positieve van vandaag is dat de auto goed presteert. Ik voel me erg comfortabel. Ik denk dat het ons goed zal voorbereiden op de rest van het weekend. Ik heb echt het gevoel dat we een hele sterke vrijdag hebben gehad. Dit was de beste vrijdag in lange tijd voor ons. Zeker. We werken heel erg hard en we hebben wat positieve dingen gevonden in de auto."

Crash VT2

Tijdens de tweede vrije training ging het echter niet goed. Met een crash tijdens de slotfase van de sessie zorgde Pérez voor de tweede rode vlag van de training. De Mexicaan legt uit wat er gebeurde. "Ik had flink wat onderstuur en ging van de baan af. Ik probeerde de auto nog op de baan te houden. Ik dacht dat ik hem onder controle had, maar toen ik het grind raakte was het game over."

Rest van het weekend

Toch is de Mexicaan alles behalve ontevreden over het totaalplaatje van de vrijdag in Italië. "Het ziet er niet al te slecht uit en we verloren niet veel tijd, misschien twee rondes." Daardoor heeft Pérez een goed beeld van wat de mogelijkheden zijn richting de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Als het aan Pérez ligt, zal hij het record van Verstappen (tien zeges op rij) gaan voorkomen. De vraag is of dit ook mogelijk gaat zijn.