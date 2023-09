Jan Bolscher

Vrijdag 1 september 2023 18:21

Christian Horner noemt de suggestie van Mercedes-teambaas Toto Wolff dat Red Bull Racing de auto af zou stellen op basis van de rijstijl van Max Verstappen, "een compleet gebrek aan besef van hoe een raceauto en een team werken."

Max Verstappen wist afgelopen weekend in Zandvoort tijdens een door wisselvallige weersomstandigheden geteisterde kwalificatie beslag te leggen op pole position voor zijn thuisrace, waar teammaat Sergio Pérez maar liefst 1,3 seconde moest toegeven op de Nederlander en zodoende bleef steken op de zevende plaats. Wolff kreeg na afloop de vraag wat zijn verklaring was voor dit opvallend grote verschil. De Mercedes-teambaas liet vervolgens doorschemeren te vermoeden dat Red Bull Racing de auto aanpast naar de rijstijl van Verstappen, waardoor het voor Pérez moeilijk zou zijn goed uit de verf te komen met de RB19.

Compleet gebrek aan besef

De tweevoudig wereldkampioen deed deze suggestie op de donderdag in Monza al af als "bullshit", en krijgt hierin bijval van zijn teambaas: "Ik sluit me volledig bij Max aan. Het is een compleet gebrek aan besef van hoe een raceauto en een team werken als Toto denkt dat we een auto speciaal voor één coureur ontwikkelen", klinkt het desgevraagd op de persconferentie voor de teams. "Je ontwikkelt een zo snel mogelijke auto, en soms zijn snelle auto's lastig te besturen. Dat is historisch gezien al vaker zo geweest."

Een zo snel mogelijke auto bouwen

De Brit vervolgt: "Goede coureurs passen zich snel aan naar wat er nodig is, dat zie je vaak terug in natte omstandigheden of wisselede omstandigheden. Eén van de grootste kwaliteiten van Max is het vermogen om zich aan te passen aan het gevoel en het gripniveau dat de auto op dat moment geeft. Het is absoluut niet zo dat we onze auto afstemmen op één coureur. We proberen een zo snel mogelijke auto te ontwikkelen en in elkaar te zetten, op basis van onze tools, onze simulaties en de windtunnel."