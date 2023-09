Jan Bolscher

Vrijdag 1 september 2023 16:29

Christian Horner is onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen met druk om weet te gaan. Zo hield de Nederlander ondanks een "driedaags techno-feest" zijn hoofd koel tijdens zijn thuisrace in Zandvoort.

De derde editie van de moderne Dutch Grand Prix was misschien wel de meest spectaculaire tot nu toe. De weersomstandigheden verschoven meerdere keren van droog naar nat tijdens de race, waardoor het voor de coureurs een behoorlijke uitdaging werd om de auto op de baan te houden. Vrijwel direct na het uitgaan van de vijf rode lichten braken de wolken voor het eerst los boven Zandvoort. Een groot deel van de coureurs dook direct na de eerste ronde naar binnen voor intermediates, maar Verstappen kwam pas een ronde later binnen waardoor hij terugviel naar de vijfde plaats.

Driedaags techno-feest

De tweevoudig wereldkampioen had echter niet lang nodig om zich een weg naar de tweede plaats te vechten, om vervolgens een gat van ruim twaalf seconden naar teammaat en leider in de wedstrijd Sergio Pérez dicht te rijden. En dat heeft indruk gemaakt: "Afgelopen weekend was ook weer bizar", vertelt Horner op de persconferentie in Monza. "De hoeveelheid druk, het kabaal op de grid, de atmosfeer, de verwachtingen van het publiek... Het was eigenlijk alsof je op een driedaags techno feest staat gedurende dat weekend."

Fenomenale snelheid

De Red Bull Racing-teambaas vervolgt: "Om te zien hoe hij daarmee om is gegaan... De kwalificatie was de eerste uitdaging, in de race viel de regen op de grid en we kwamen natuurlijk aan het einde van de tweede ronde binnen waardoor hij terugviel in de volgorde. Maar hij hield zijn hoofd koel en zijn snelheid was vervolgens fenomenaal. Het was een hele indrukwekkende race van hem, een masterclass. Het is heel indrukwekkend hoe hij daar mee omgaat", besluit de Brit.