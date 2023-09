Jeen Grievink

Vrijdag 1 september 2023 12:49 - Laatste update: 12:50

Formule 1-coureurs zijn doorgaans alfamannetjes met een behoorlijk ego en dat zorgt regelmatig voor confrontaties, zowel op als naast de baan. In een exclusief interview met Casinosite.nl heeft Johnny Herbert onthuld wie bij hem regelmatig het bloed onder de nagels vandaan wist te halen: Ralf Schumacher. Over zijn broer Michael is hij een stuk positiever.

Herbert is tegenwoordig actief als analist, maar reed zelf tussen 1989 en 2000 in de Formule 1. In deze periode maakte hij kennis met de Schumacher-broers. Bij het team van Benetton reed hij samen met Michael, aan wie hij goede herinneringen heeft. Dat geldt niet voor Ralf, aan wie Herbert een enorme hekel had. Als hem gevraagd wordt wie de meest onprofessionele coureur is waarmee hij ooit heeft geracet, hoeft Herbert dan ook niet lang na te denken. “Degene die ik niet het leukste vond omdat ik zijn arrogantie op de baan vreselijk vond, was Schumacher, Ralf dus!", zo klinkt het.

Ralf Schumacher was "vreselijke egoïstische klootzak"

Herbert vervolgt: "Hij was irritant. Hij reed me een keer van het circuit in Monza met een snelheid van 345 km/h. Zijn team moest er bij hem op aandringen om terug te komen en zijn verontschuldigingen aan te bieden. Vanaf dat moment dacht ik: 'Jij vreselijke egoïstische klootzak'. Het meest professionele wat je kunt doen als je een fout hebt gemaakt, is onmiddellijk naar voren stappen en je excuses aanbieden. Hij had er de ballen niet voor."

"Megaster" verloren in Michael Schumacher

Een stuk positiever wordt Herbert als hem gevraagd wordt naar Michael, de zevenvoudig wereldkampioen. Sinds zijn ski-ongeluk heeft hij zich nooit meer in het openbaar vertoond en dat doet pijn, zo zegt Herbert. "We hebben een megaster van onze sport verloren die veel mensen zoveel plezier heeft gegeven", zo zegt de 59-jarige Brit.

Nooit de kans gehad andere kant Schumacher te leren kennen

"Het was erg triest dat Mick zijn vader niet in de buurt kon hebben (toen hij in de Formule 1 kwam, red.) en het is triest dat wij als Formule 1-gemeenschap hem niet in de paddock hebben. "Het is jammer. Niemand heeft de kans gekregen om Michael Schumacher te leren kennen als hij niet in de cockpit hoefde te zitten."