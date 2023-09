Jan Bolscher

Vrijdag 8 september 2023 09:59

Een derde achtereenvolgende wereldtitel voor Max Verstappen lijkt inmiddels onvermijdelijk, en dat betekent dat het speculeren over wáár het kan gebeuren is begonnen. De Nederlander zelf denkt er nog niet echt over na, al zou hij het niet vervelend vinden als het wederom op Suzuka zo ver is.

Met nog acht races te gaan heeft Verstappen een voorsprong van 145 punten op teammaat en nummer twee in het wereldkampioenschap Sergio Pérez. Je kan er dan ook rustig je geld op in zetten dat de Limburger er dit jaar met zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap vandoor gaat, al is het voorlopig nog even lastig om te voorspellen waar dit zal gebeuren. Theoretisch zou het voor het tweede jaar op rij op Japanse bodem kunnen gebeuren, mits Verstappen daar zijn voorsprong weet uit te breiden tot 180 punten. En dat is iets waar Verstappen niet wakker van zou liggen.

Goede herinneringen

Suzuka is altijd een fantastische plek om te komen", klinkt het tegenover onder andere GPFans als Verstappen door een Japanse journalist wordt gevraagd of hij een voorkeur heeft. "De herinneringen aan mijn eerste vrije trainingen daar... En de baan is niet eenvoudig. Ik vind het leuk om naar Japan te komen. Eerst een paar dagen in Tokio doorbrengen en dan doorreizen naar Suzuka", vertelt hij.

Old school circuit

Verstappen vervolgt: "Het circuit is door dezelfde man ontworpen als Zandvoort. Het is erg old school en je wordt afgestraft als je een fout maakt. Het was fantastisch om daar vorig jaar te winnen, ook voor Honda. Ik denk er niet echt over na waar ik moet winnen, ik ben gefocust op de auto. Maar we zullen uiteraard ons best weer doen in Suzuka.