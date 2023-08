Redactie

Donderdag 31 augustus 2023 21:41 - Laatste update: 21:41

Kelly Piquet heeft tijdens een samenwerking met OPP Swimwear en Plastic Bank een steentje bij kunnen dragen aan een schoner milieu. Op Instagram deelde de brunette een aantal strandfoto's met een bijschrift waarin ze bekendmaakt dat er door de actie 256.747 plastic flessen uit de oceanen is gehaald.

Piquet verleende haar medewerking aan de milieuactie van OPP Swimwear en Plastic Bank, in een poging meer plastic uit de wereldwijde wateren te krijgen. En met succes, zo blijkt nu. Op Instagram deelde de Braziliaanse schone enkele strandfoto's van zichzelf, met een bijschrift waarin ze haar trots en dankbaarheid niet onder stoelen of banken schuift. Ook bedankt ze al haar volgers die hebben geholpen deze actie tot een succes te maken. "Met jouw hulp hebben we iets werkelijk ongelooflijks bereikt: samen hebben we officieel 256.747 plastic flessen uit onze oceanen gehaald", zo schrijft ze.

Artikel gaat verder onder video

Piquet bedankt volgers voor likes en reacties

"Felicitaties aan iedereen die een like heeft gegeven of heeft gereageerd, want jullie hebben allemaal bijgedragen aan dit prachtige resultaat", zo vervolgt Piquet haar dankbetuiging. "Elke bespaarde fles is een kleine stap in de goede richting, richting een schonere, gezonderde toekomst voor ons en de komende generaties." Wel benadrukt dat Piquet dat de strijd nog lang niet gestreden is. "Deze missie moet echter doorgaan", zo schrijft ze.

Bekijk hieronder de post van Piquet op Instagram: