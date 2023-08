Redactie

Dinsdag 29 augustus 2023

Voor Johan Derksen is het onbegrijpelijk dat Viaplay in 2022 ervoor heeft gekozen om nieuwe commentatoren te installeren, toen het bedrijf de Formule 1-uitzendrechten in Nederland overnam van Ziggo. De streamingdienst koos destijds voor vernieuwing, terwijl Derksen vindt dat herkenbaarheid belangrijker is.

Ziggo moest eind 2021 het stokje overgeven aan de huidige uitzendgemachtigde van de sport in Nederland, Viaplay. Olav Mol en Jack Plooij verzorgden voor die tijd altijd het commentaar onder de beelden, maar de Scandinavische partij koos voor nieuwe gezichten met Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De keuze is inmiddels reuze, want naast Viaplay kunnen de fans tegenwoordig kiezen uit F1TV, maar ook het geluid van Grand Prix Radio is onder de Formule 1-beelden te zetten.

Het wiel opnieuw uitvinden

Derksen wijst in het programma Vandaag Inside naar een gemiste kans voor de Scandinavische partij: "Het domste wat Viaplay gedaan heeft is niet de bekende stemmen meenemen. Ik heb bijvoorbeeld met de Tour de France gehad dat ik vijf jaar moest wennen aan het feit dat Mart Smeets niet de verslaggever was, maar die twee stemmen. Elke autosportliefhebber kent die stemmen." Viaplay wilde het over een andere boeg gooien en juist dat vindt Derksen niet zo verstandig. "Dan zetten ze er twee jongen gasten neer. Met zoiets van een nieuw gezicht en dat soort gelul en er moet een nieuwe wind waaien. Maar ik heb niet de indruk dat het zo goed gaat met Viaplay."

Viaplay in zwaar weer

De afgelopen maanden is bekend geworden dat het met het moederbedrijf van Viaplay op financieel gebied niet goed gaat en Plooij, ook aanwezig in het praatprogramma, gunt dat de streamingdienst niet. "Financieel gezien gaat het helemaal niet zo goed met Viaplay en dat is natuurlijk heel erg lullig. Want veel van mijn collega's zijn daar gaan werken en die hebben het nu slecht. Dat vind ik niet leuk voor ze." Wel baalde Plooij toen hij erachter kwam dat er voor vernieuwing was gekozen: "Ik had er toen wel flink de pest in, ja."