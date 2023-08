Jan Bolscher

George Russell vertelde in Zandvoort dat hij in de races voorafgaand aan de zomerstop zijn vorm was kwijtgeraakt, maar inmiddels zijn snelheid weer gevonden heeft. Mercedes-teambaas Toto Wolff is het niet met zijn pupil eens.

Mercedes is langzaam weer overeind aan het klimmen na een dramatisch 2022 en staat inmiddels met een kleine voorsprong weer op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De Zilverpijlen lijken momenteel het tweede team achter Red Bull Racing, al schommelt de performance van de W14 nog wat per circuit. Lewis Hamilton staat met 156 punten op de vierde plaats in het wereldkampioenschap bij de coureurs. Russell moet het vooralsnog doen met 99 punten en de zevende stek.

Mythe

De 25-jarige Brit vertelde in Zandvoort dat hij een aantal matige races had verreden en zijn vorm was verloren, maar dat hij zijn snelheid inmiddels weer heeft gevonden. Wolff kan zich daar echter niet in vinden: "Ik probeer hem in te prenten dat hij zijn vorm niet is verloren en dat dat een mythe is die hij zelf verzint", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Je leert jezelf niet ineens af hoe je moet rijden, je raakt je vorm niet kwijt."

Ups en downs

De Oostenrijker vervolgt: "Je kan ups en down hebben. Dat hebben we allemaal, coureurs ook. Als het hem tegenzat was het vrij duidelijk waarom dat zo was, en dat lag niet aan het rijden. Het is niet zo dat hij in Spa of Boedapest minder capaciteit had om deze auto te besturen dan drie weken later het geval is in Nederland. Hij moet gewoon een foutloos weekend draaien."