Lars Leeftink

Zondag 27 augustus 2023 11:46 - Laatste update: 11:48

Max Verstappen had het idee dat zijn rondje in Q3, die hem uiteindelijk pole position op zou leveren voor de Formule 1 Dutch Grand Prix, helemaal niet zo goed was. Dit kwam vooral door het begin van het rondje, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Tijdens de persconferentie na de kwalificatie werd Verstappen gevraagd naar de lastige omstandigheden tijdens vooral Q1 en Q2. "Het was behoorlijk glad, dus dan is een foutje snel gemaakt. Dat geldt vooral voor de delen met nieuw asfalt. In de eerste en laatste sector was het echt glibberen en glijden. Bij de start van Q3 dacht ik eerlijk gezegd dat het niet droog genoeg zou zijn, maar met de wind hier aan de kust en het zonnetje erbij kan het asfalt heel snel opdrogen. Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht, maar toen ik eenmaal naar buiten reed, had ik meteen door dat de keuze voor intermediates verkeerd was."

Rondje in Q3

Hoewel Verstappen duidelijk de snelste was, had de Nederlander zelf bij het begin van zijn ronde zijn twijfels. "Ik begon de ronde en dacht na de eerste bocht al: Oké, dit was het dan. Ik remde namelijk veel te laat. Bocht één ging dus zeker niet fantastisch, maar de rest van de ronde bleek best oké. Ik heb al wel meerdere mooie kwalificaties gehad dit jaar. Die pole position van Spa-Francorchamps telt officieel niet mee, maar dat was natuurlijk ook een leuke. We hebben dit seizoen sowieso al vrij veel kwalificaties gehad die half droog, half nat zijn verlopen en die sessies zijn altijd heel vermakelijk."

Uitdaging in Zandvoort

Dat Zandvoort een uitdagend circuit is, bleek zaterdag al in lastige omstandigheden. Tijdens het hele weekend hebben we al veel rode vlaggen en crashes gezien, terwijl Verstappen zelf ook al wat uitstapjes heeft gemaakt. "Ik weet absoluut hoe uitdagend dit circuit kan zijn, zowel als het nat is als ook in het droge. Dat vinden wij als coureurs ook juist het mooie van deze baan. Op sommige circuits heb je enorm veel uitloopzones en kun je gewoon al het extra asfalt meepakken, maar hier heb je die marge niet. Het is absoluut uitdagend hier om die laatste goede ronde eruit te persen, meer dan op de meeste andere circuits."

