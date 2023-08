Jan Bolscher

Maandag 28 augustus 2023 14:07

De grote successen die Max Verstappen momenteel boekt worden inmiddels bijna als normaal beschouwd, maar de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 is zich er goed van bewust dat hij niet moet vergeten te genieten van het moment.

Met zijn 25 jaar is Verstappen nog altijd een relatief jonge coureur, maar de man uit Hasselt breekt momenteel het ene na het andere record in de Formule 1. Met nog negen races te gaan lijkt zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap slechts een kwestie van tijd en de Red Bull Racing-coureur breekt onderweg record na record. Zo won hij afgelopen zondag voor de derde keer op rij zijn thuisrace in Zandvoort, waarmee hij tegelijkertijd voor de negende achtereenvolgende keer als eerste over de streep kwam dit seizoen. Daarmee heeft hij het prestigieuze record van Sebastian Vettel voor meeste Grand Prix-overwinningen op rij geëvenaard.

Genieten van het moment

Een Formule 1-grid zonder Verstappen is dan ook haast niet meer voor te stellen, maar de Nederlander steekt niet onder stoelen of banken dat hij zichzelf hier geen tientallen jaren rond ziet rijden. Sterker nog, als zijn huidige contract eind 2028 afloopt, is het nog maar even de vraag of Verstappen besluit te blijven of het tijd vindt om nieuwe wateren te verkennen. Door het grote succes en de zeer nuchtere kijk op het leven van Verstappen voelt wat hij momenteel neerzet soms haast normaal, ook voor Verstappen zelf. Maar hij is zich er wel degelijk van bewust dat hij moet genieten van het moment.

"Ik denk dat ik het vroeger daar vanaf kleins af aan al veel met mijn vader over heb gehad. Hij heeft mij daar altijd voor behoed. Het is heel belangrijk dat je ervan geniet", vertelt Verstappen in gesprek met onder andere GPFans. "Ik kan me mijn eerste kampioenschap en wat zich die avond allemaal heeft afgespeeld nog heel goed herinneren", klinkt het met een grote glimlach. "Als ik dat over zou doen, zou ik het niet beter kunnen doen."

Achteraf makkelijk praten

Verstappen vervolgt: "Er zullen altijd momenten zijn waarvan je denkt, daar had ik iets meer van kunnen genieten. Aan de andere kant ben je op dat moment misschien moe en wil je naar huis. Als je daar een paar jaar later aan terugdenkt, heb je natuurlijk meer energie en denk je misschien: dat had ik anders kunnen doen, maar achteraf is dat heel makkelijk praten. Het is heel belangrijk dat je geniet van wat je doet, want het gaat heel snel voorbij."