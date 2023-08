Lars Leeftink

Vrijdag 25 augustus 2023 18:03

Daniel Ricciardo is na de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland naar het ziekenhuis gebracht ter controle nadat hij in de bandenstapel terecht was gekomen. De Australiër bezeerde zijn hand en, zo blijkt, vooral pols bij deze crash. Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, geeft een update.

Het incident waarbij Ricciardo zijn hand bezeerde vond plaats tijdens de tweede vrije training in Zandvoort. De Australiër zag landgenoot Oscar Piastri in bocht drie de controle over zijn auto kwijtraken, waardoor de McLaren met de achterkant op de racelijn stond. Ricciardo zag dit vervolgens pas laat en kon eigenlijk niet veel meer doen dan remmen en in de bandenstapel rijden. Zijn rechterhand bleef hierbij lang op het stuur, iets wat altijd gevaarlijk is. Dit blijkt wel, want de ervaren coureur is nu dus naar het ziekenhuis ter controle.

Marko over Ricciardo

In gesprek met Viaplay geeft Marko een update over de situatie van Ricciardo. "We weten nog niet precies wat het is, maar hij had erg veel pijn. Zijn pols heeft schade opgelopen, maar we moeten wachten op een diagnose. Hij is in het ziekenhuis." Daar zal Ricciardo, die overigens met een mitella richting het ziekenhuis werd gereden, extra tests ondergaan om erachter te komen hoe erg de schade is en of hij zijn raceweekend in Zandvoort kan vervolgen.

Vervanger

Liam Lawson, die reservecoureur is en tevens aanwezig is in Zandvoort, zou de meest logische optie zijn. Toch wordt ook Nyck de Vries, die een paar weken geleden nog ontslagen werd door AlphaTauri, genoemd als mogelijke vervanger mocht Ricciardo niet kunnen rijden. Marko laat voorlopig nog niet in zijn kaarten kijken. "Dit is een nieuwe situatie voor ons. We wachten eerst af hoe het gaat met Ricciardo en of hij kan rijden of niet. Dan bespreken we wie er eventueel als vervanger wordt aangewezen." De marshalls die bij bocht drie stonden hebben in ieder geval aan Ricciardo gedacht.

dear turn 3 marshals, your Stroopwafel for Daniel have been delivered. thanks for your warm message. fingers crossed 🤞 #DutchGP pic.twitter.com/I6rL3YWnkp — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) August 25, 2023

