Verstappen en Hülkenberg naar de stewards na incident tijdens VT2 in Zandvoort

Max Verstappen en Nico Hülkenberg hebben zich om 17:30 uur moeten melden bij de stewards van de FIA. Vooral Hülkenberg zou in de problemen kunnen komen vanwege het incident tijdens de tweede vrije training.

Het incident vond plaats tijdens de tweede sessie van de vrijdag in Zandvoort. Verstappen sloot deze training op P2 af, daar waar hij de eerste vrije training op P1 was geëindigd. Tijdens het begin van VT2 reed Verstappen zijn snelle ronde toen hij in de laatste sector werd opgehouden door Hülkenberg. De Duitser ging niet aan de kant, waardoor Verstappen snelheid moest verminderen en zijn snelle ronde niet af kon maken.

FIA

De FIA heeft dit ook gezien en beelden bekeken, waarna het heeft geconcludeerd dat zowel Verstappen en Hülkenberg als een vertegenwoordiger van Red Bull en Haas langs de stewards moeten komen om hun verhaal te doen en uitleg te geven. Een waarschuwing of een boete lijkt voor een incident als dit tijdens een training het meest realistisch, maar in het verleden zijn er ook al gridstraffen voor uitgedeeld. Verstappen zal daar niet voor in aanmerking komen, maar Hülkenberg wel.

