Veel coureurs hebben vrijdag voorafgaand aan het Formule 1-raceweekend in Nederland met hun team besloten om geen motoronderdelen of versnellingsbak te verwisselen. Slechts één coureur begint het weekend in Zandvoort met een nieuwe motor. De vraag is dan of er gridstraffen volgen, gezien het feit dat we richting de fase van het seizoen gaan waarin dit steeds vaker gaat gebeuren.

Met ingang van het weekend in Zandvoort staan veel coureurs, waaronder Max Verstappen en Lewis Hamilton, op scherp. Een paar coureurs moeten bij de volgende wissel op het gebied van versnellingsbak of motoronderdelen een gridstraf nemen. Dit zal tijdens de komende tien races steeds vaker gaan gebeuren, gezien het feit dat de coureurs steeds meer in de buurt van de limiet komen.

Zhou

In Zandvoort heeft alleen Zhou in samenspraak met Alfa Romeo besloten zijn verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H en MGU-K te vervangen. Daardoor start de Chinees dus met een volledig nieuwe motor aan de tweede seizoenshelft. Het is voor Zhou de vierde motor van het seizoen, waardoor hij nu aan het maximale aantal zit. Bij de volgende motorwissel ontvangt hij een gridstraf. Er zijn verder geen coureurs die motoronderdelen over hun versnellingsbak hebben vervangen om de tweede seizoenshelft te openen. Toch is het vooral wat betreft Lance Stroll nog even afwachten, aangezien hij tijdens de eerste vrije training in Zandvoort problemen had met zijn motor. Ook Stroll zit echter op drie gebruikte motoren, waardoor hij nog een motorwissel heeft om te gebruiken zonder dat hij een gridstraf krijgt.

