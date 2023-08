Bottas moet zich melden bij stewards in Zandvoort na overtreding op donderdag

Jeen Grievink

De Dutch Grand Prix is officieel nog niet eens begonnen, maar Valtteri Bottas mag al met z'n staart tussen de benen richting het kantoor van de stewards op Circuit Zandvoort. De Fin meldde zich gisteren te laat bij zijn verplichtingen met de media en moet hier nu tekst en uitleg over komen geven.

Op de donderdag voorafgaand aan een raceweekend zijn de coureurs verplicht hun mediaverplichtingen na te komen en de pers ter woord te staan. Bottas sprak weliswaar met de nieuwsoutlets, maar verscheen pas enige tijd na het afgesproken tijdstip. En te laat komen, dat is niet toegestaan, zo staat in artikel 19.1 a van de sportieve reglementen van de FIA. In het document dat de autosportbond publiceerde na de overtreding van Bottas, staat dat hij zich om 10:45 uur moet melden bij de stewards nadat hij te laat was m.b.t. het bijwonen van de persconferentie. In het geval van Bottas ging het echter niet om een persconferentie, maar de TV pen. De regels hiervoor zijn echter hetzelfde.

Bottas naar stewards in Zandvoort

Bottas moet zodoende later vanochtend op het matje komen bij de stewards op Circuit Zandvoort. De coureur van Alfa Romeo hoeft echter niet te vrezen voor een zware straf, mits de stewards consequent zijn. Lewis Hamilton beging kortgeleden een soortgelijke overtreding en kreeg slechts een tik op zijn vingers. Bottas staat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde te wachten. Nadat hij zich gemeld heeft bij de stewards, kan Bottas zich direct gaan omkleden, want om 12:30 uur staat alweer de eerste vrije training op het programma.

