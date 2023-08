Jan Bolscher

David Coulthard heeft zijn licht laten schijnen op waarom Lewis Hamilton nog altijd geen nieuwe deal bij Mercedes heeft getekend. De voormalig Formule 1-coureur denkt dat het te maken zou kunnen hebben met sponsorverplichtingen.

Hamilton heeft zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar gereden in dienst van Mercedes. De 38-jarige coureur is niet meer bij het team weg te denken, maar toch is zijn contract - dat eind 2023 verloopt - nog altijd niet verlengd. Dat is geen reden tot paniek, als we Hamilton en teambaas Toto Wolff zelf mogen geloven. Beide partijen willen met elkaar verder en een handtekening is een kwestie van tijd, zo wordt al enkele maanden met de media gecommuniceerd. Het is echter opvallend dat als beide partijen met elkaar doorwillen, er zoveel tijd nodig is om een nieuw contract rond te krijgen.

Verkochte partnerschappen

Wolff liet voor de zomerstop weten dat er slechts nog wat details glad gestreken moeten worden. Coulthard zou er echter niet raar van staan te kijken als die 'details' voor Hamilton juist van groot belang zijn. "Mercedes zal een bepaalde hoeveelheid tijd van Lewis willen voor de partners", klinkt het tegenover PA news agency. "Mercedes zal partnerschappen verkocht hebben waarbij toegang tot de coureurs komt kijken. Sommige bedrijven zullen in zee gegaan zijn met de Zilverpijlen omdat Lewis daar zit, en niet per se omdat George [Russell] daar zit."

Geen twijfels vanuit beide kampen

De dertienvoudig racewinnaar vervolgt: "Misschien wil Lewis minder dagen of minder verplichtingen hebben? Waar Lewis voor zal tekenen gaat verder dan dat hij een Grand Prix verrijdt. Het draait om welke rechten hij behoudt wat betreft zijn eigen portret, en welke rechten hij verkoopt aan het team. Mercedes koopt meer dan alleen de rijkunsten van Lewis. Ze kopen zijn promotionele portret en zijn PR-portret." Coulthard, die er goede connecties in de paddock op nahoudt, heeft zelf niets gehoord over eventuele twijfels vanuit beide kampen: "Ik denk niet dat er een kans bestaat dat Lewis bij Mercedes vertrekt, tenzij het finaal misgaat. Dat zie ik niet gebeuren."