Woerts twijfelt aan toekomst Mol en Plooij, Verstappen onthult speciale helm voor Dutch GP | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 augustus 2023 21:54

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop begint zich langzaam maar zeker in de eindfase te bevinden. Vandaag maakte Max Verstappen bekend welke speciale helm hij gaat dragen tijdens de Grand Prix van Nederland. Ook heeft Christ Woerts aangegeven dat Ziggo Sport van plan is om te gaan verjongen en vraagt hij zich af wat de toekomst zal brengen voor Olav Mol en Jack Plooij en Damon Hill ziet graag de 'gardening leave' in de Formule 1 verdwijnen. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 15 augustus.

Mark Webber benoemt de enige manier waarop Verstappen afgestopt kan worden

Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber kijkt ook naar de dominantie van Max Verstappen en stelt dat er maar weinig is dat de Nederlander van de derde wereldtitel kan afhouden. Toch wijst hij naar één factor waarmee altijd rekening gehouden moet worden, ook bij de regerend kampioen. Hele artikel lezen? Klik hier

Chris Woerts twijfelt aan toekomst Olav Mol en Jack Plooij: "Ziggo verjongt ook"

Sportmarketeer Chris Woerts verwacht dat Ziggo een serieuze poging gaat doen om de Formule 1-uitzendrechten van Nederland in 2025 weer terug te halen. Daarbij hopen veel fans op het vertrouwde geluid van Olav Mol en Jack Plooij, maar volgens Woerts kan dat er weleens heel anders uit gaan zien. De sportmarketeer verwacht namelijk dat ook Ziggo de verjonging gaat inzetten. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen onthult speciale rood-wit-blauwe helm voor Dutch Grand Prix

Over niet al te lange tijd gaat de derde editie uit de moderne geschiedenis van de Grand Prix van Nederland van start. Verstappen nam naar de eerste twee edities al een speciale helm mee en zal dat dit jaar ook doen. De eerste kiekjes van de nieuwe helm heeft hij inmiddels getoond. Hele artikel lezen? Klik hier

Norris snapt uitspraken Hamilton niet: "Waar heb je het in hemelsnaam over?"

Lando Norris moest zich toch wel even achter de oren krabben bij een uitspraak van Lewis Hamilton. De zevenvoudig kampioen was verbaasd dat McLaren bijna een seconde had gevonden, terwijl Norris juist wijst naar verbetering van slechts drie a vier tienden. Hele artikel lezen? Klik hier

Hill wil van 'gardening leave' af: "Niet in de geest van de sport"

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill werkt de 'gardening leave' eerder in het nadeel van de Formule 1, dan dat de sport er echt baat bij heeft. De Brit is van mening dat personeel van de ene op de andere dag moet kunnen overstappen van team. Het is volgens de kampioen van 1996 één van de manieren om een gelijker speelveld te creëren. Hele artikel lezen? Klik hier