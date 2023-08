Lars Leeftink

Dinsdag 15 augustus 2023 15:55 - Laatste update: 16:05

Lando Norris kon niet geloven dat Lewis Hamilton dacht dat McLaren een seconde had gewonnen ten opzichte van de rest van de teams en de start van het seizoen, terwijl het volgens Norris maar om drie a vier tienden gaat.

McLaren begon het seizoen dramatisch tijdens de eerste twee races, waarin het totaal geen snelheid had. Daarna kwam er wat meer balans in de prestaties, maar was het nog steeds niet fantastisch. Tijdens de laatste vier races voerde McLaren echter upgrades door, waardoor de auto ineens meer tempo had en Norris en teamgenoot Oscar Piastri konden strijden met Mercedes, Aston Martin en Ferrari om de podiumplekken. Hierdoor staat het team nu vijfde bij de constructeurs en heeft het Alpine achter zich gelaten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Szafnauer kritisch op aanpak Alpine, wijst naar Red Bull: "Daar gaat alles via Horner"

Ontwikkeling McLaren

In gesprek met The Race gaat Norris in op de ontwikkeling die McLaren heeft meegemaakt tijdens de laatste vier races. "Er zijn meer constante, kleine verbeteringen die overal vandaan komen en dat is uiteindelijk waar Red Bull nu zo goed in is. Het is niet zo dat ze maar één ding hebben dat bijzonder goed is. Alles is er met een reden en helpt om de auto te verbeteren. Dat is ook wat wij moeten doen. We zijn begonnen met het verbeteren van kleine dingen en sommige daarvan kwamen samen, wat resulteerde in één groot ding."

Uitspraken Hamilton

Norris kon, terwijl hij met McLaren flinke stappen aan het maken was, niet geloven wat Hamilton hem vertelde. "We hebben de auto drie, vier tienden (van een seconde) verbeterd. Lewis vertelde me één seconde. Ik had zoiets van 'Waar heb je het in hemelsnaam over? Ze hebben genoeg gegevens om te weten dat het niet om één seconde gaat. Je hebt het bij iedereen gezien. Ferrari was verrassend in Silverstone. Ze hebben de auto niet ineens een seconde langzamer gemaakt, weet je? Ze vochten het weekend ervoor tegen Red Bull. Meer dan normaal, zou ik zeggen, lijkt elk team op en neer te gaan. Wij hebben twee ups gehad. Ik wacht eigenlijk op de down."