Lars Leeftink

Dinsdag 15 augustus 2023 14:51 - Laatste update: 14:53

Otmar Szafnauer, voormalig teambaas van Racing Point, Aston Martin en Alpine, heeft gereageerd op zijn ontslag bij Alpine. De teambaas kreeg tijdens het raceweekend te horen dat hij na het raceweekend geen teambaas van het team meer zou zijn. Szafnauer stoort zich aan de handelswijze van Alpine en Renault.

Bij de podcast van SiriusXM vertelt Szafnauer over zijn ontslag bij Alpine. Volgens de ervaren teambaas heeft de leiding van Alpine en Renault niet genoeg geduld voor een project en wil het meteen resultaten zien. "Het management van Alpine wil, zoals iedereen in de Formule 1, meteen succes. Maar dat werkt helaas helemaal niet zo. Ik heb hen verteld dat het tijd kost en ik denk dat ik dat wel kan zeggen met mijn 26 jaar aan ervaring in de Formule 1. Zij wilden sneller succes dan mogelijk is."

Buiten Szafnauer om

Szafnauer, die op papier de baas was van het F1-team van Alpine, geeft ook aan dat er veel dingen langs hem heen gingen en niet met hem besproken werden. Soms werd hij aan het einde van het hele proces pas op de hoogte gebracht. "Alles werd niet via mij, maar rondom mij geregeld. Het hoofdconcern wilde alle controle hebben. Ik had dat nog nooit zo erg meegemaakt." Dit beviel Szafnauer totaal niet.

Red Bull als voorbeeld

Vervolgens maakt Szafnauer met een pijnlijke vergelijking duidelijk waarom het bij Alpine niet liep en na zijn ontslag nog steeds niet zal lopen. Volgens Szafnauer doen de teams waarbij de communicatie en de beslissingen allemaal via de teambaas gaat, het goed. "Kijk nou naar Mercedes of naar Red Bull. Bij hen loopt alles via Christian Horner. En welk team wint er? Juist, Red Bull." Voor nu gaat Alpine verder zonder Szafnauer en kan Szafnauer op zoek naar een nieuwe baan.