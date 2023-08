Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 augustus 2023 10:13

De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort komt met grote snelheid dichterbij en honderdduizenden fans komen richting de badplaats om thuisheld Max Verstappen aan te moedigen. Speciaal voor de race in de duinen rijdt Verstappen met een uniek helmdesign, dit keer geïnspireerd op de Nederlandse vlag.

Over iets meer dan anderhalve week wordt het Formule 1-seizoen hervat met de Grand Prix van Nederland in Zandvoort en de race aan het strand wordt naar verwachting weer één groot feest. Zoals de afgelopen twee jaar worden er honderdduizenden Oranjefans verwacht aan de kust en zij zullen zoals gebruikelijk thuisheld Verstappen proberen richting de overwinning te schreeuwen. De afgelopen twee edities lukte dat: Verstappen schreef beide races sinds de terugkeer op de kalender op zijn naam.

Rood-wit-blauw

Om het volk vast klaar te stomen voor het Nederlandse feestje onthult Verstappen alvast zijn speciale helm voor het weekend. Deze is - niet geheel onlogisch - geïnspireerd op de Nederlandse driekleur. "De Nederlandse vlag heeft natuurlijk te maken met de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Ik zal daar een speciaal helmontwerp gebruiken, dat zoals je kunt zien behoorlijk Nederlands is. Verrassing…Ik dacht dit keer voor de rood-wit-blauwe vlag te gaan. Bovenop de helm hebben we de volledige vlag met het lion logo erop. De ene kant van de helm is blauw en de andere kant rood. Die kleuren komen samen aan de achterkant van de helm. Ik vind het er geweldig uitzien en hoop dat het er op de baan ook goed uit zal zien. Hopelijk vinden jullie ‘m ook mooi!”, zegt de enthousiaste Verstappen.