Lars Leeftink

Vrijdag 4 augustus 2023 20:13 - Laatste update: 20:17

De nasleep van de Belgische Grand Prix heeft ervoor gezorgd dat de voormalige Duitse F1-coureur Hans-Joachim Stuck zijn sterke afkeuring jegens de FIA heeft geuit. Dit komt vooral vanwege de rol van de safety car.

Max Verstappen van Red Bull Racing racete ook afgelopen weekend in België weg naar wederom een ijzersterke overwinning. Ondanks dat de Nederlander de race vanaf de zesde plaats begon, boekte Verstappen zijn 45ste overwinning in zijn carrière en zijn achtste op rij. Het is bijna de langste reeks aller tijden in de Formule 1, alleen verslagen door Sebastian Vettel die negen race op rij won. In een exclusief interview met Eurosport, reageerde de voormalige Brabham-coureur Stuck echter vooral op oproepen aan de FIA om in te grijpen en de F1-reglementen te wijzigen om te voorkomen dat Red Bull blijft domineren en de concurrentie op grote afstand gezet wordt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Cadillac zet alles op samenwerking met Andretti om aan F1 deel te nemen'

Oneerlijk voorstel

Stuck vindt deze voorstellen "totaal oneerlijk" en benadrukte in plaats daarvan de noodzaak voor de FIA om zich te ontdoen van "capriolen" die de reputatie van de sport aantasten. "Dat vind ik totaal onterecht! Belangrijker is dat de FIA zich goed organiseert en stopt met capriolen als de safety car in de regen en andere onzin." Stuck is niet blij met het feit dat de F1 Sprint is gestart achter een safety car en is van mening dat de "beste" coureurs ter wereld "gewoon moeten vertragen" als de omstandigheden daarom vragen. De Duitser bekritiseerde de FIA voor het creëren van een "circus" als het regent. "De beste racers ter wereld zitten in die auto's, en als het regent, creëren ze zo'n circus. Ze moeten gewoon vertragen als het te veel regent. Starten achter de safety car? Dat is gewoon het misleiden van de fans!"

Stuck voelde zich bedrogen

Het overlijden van Nederlandse coureur Dilano van 't Hoff heeft geleid tot veel kritiek op de lay-out van de baan in België. Na twee dodelijke ongelukken in minder dan vier jaar tijd is de veiligheid van Spa-Francorchamps, vooral in natte omstandigheden, in het geding. Ondanks dit, drong Stuck er bij de F1 op aan prioriteit te geven aan integriteit in races om de populariteit en aantrekkingskracht van de sport te behouden. "Formule 1 biedt een geweldige show, er is enorme belangstelling. Na België hoorde ik echter van veel kennissen daar dat ze zich bedrogen voelde, en ik moet het eens met ze zijn."