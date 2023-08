Brian Van Hinthum

Woensdag 2 augustus 2023 17:30

Red Bull Racing wist afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van België zijn dominantie maar weer eens te tonen met een één-twee op Spa-Francorchamps. Tóch was het verschil tussen beide Red Bull-bolides weer groot en dat zorgt voor commentaar. Helmut Marko neemt het op voor Sergio Pérez.

Het eerste gedeelte van het seizoen is weer voorbij gevlogen en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels aanbeland in de zomerstop, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Vooralsnog is het enkel en alleen Red Bull dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Max Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Dominantie

Die twee zeges kwamen vrij vroeg in het seizoen richting de Mexicaan, toen het gat tussen beide Red Bull-coureurs nog een stuk minder was dan inmiddels het geval is. Tijdens de race op Spa-Francorchamps demonstreerde Verstappen nog maar eens zijn surplus aan snelheid over de Mexicaan. De Limburger begon de race vanaf de zesde plek, terwijl Pérez na één bocht aan de leiding ging. Binnen korte tijd wist Verstappen zijn teammaat te verschalken voor de leiding en vervolgens bouwde hij gestaag een groot gat op richting de man uit Guadalajara.

Hamilton en Alonso

Marko neemt het in de F1 Nations-podcast echter na de kritieken op voor Pérez. Volgens de Oostenrijker staat er op dit moment simpelweg geen maat op Verstappen. "Tweede achter Max worden is als een overwinning. Er zal geen andere coureur zijn die op zijn niveau kan blijven. Misschien zouden Alonso en Hamilton dichterbij hem zitten, maar niemand kan hem op dit moment verslaan. Ik weet hoe goed Max is. Hij kijkt naar de banden en is nog steeds snel. Hij kan de race zo goed lezen en ligt zover voor. De capaciteit in zijn hoofd is ongelofelijk", besluit de adviseur.