Vincent Bruins

Dinsdag 1 augustus 2023 18:32 - Laatste update: 19:17

Fernando Alonso maakte een weekend met tegenslagen, maar ook juist met positieve momenten mee tijdens de Grand Prix van België. Waar hij op de zaterdag nog gefrustreerd was over zijn slechtste kwalificatie van het seizoen tot nu toe, verliet hij Circuit de Spa-Francorchamps toch met een glimlach. Hij werd vijfde in de zondagsrace en verdiende daarmee tien punten voor Aston Martin.

De Spanjaard moest het met P15 doen in de Sprint Shootout op zaterdagochtend. Hij had namelijk in SQ2 nog geen rondetijd staan, toen teamgenoot Lance Stroll op een opdrogende baan crashte na een stop voor mediumbanden. In de Sprint later diezelfde dag voltooide Alonso slechts twee rondjes, voordat hij spinde en vaststond in de grindbak in Pouhon. Hij mocht de Grand Prix van zondag aanvangen vanaf de negende plek en maakte uiteindelijk vier posities goed. De tweevoudig wereldkampioen was een beetje verrast door de snelheid van de groene AMR23-bolide.

Alonso krijgt gelijk

"Tja, we waren nog niet eens aan onze ronde begonnen. Het was geen goede sessie voor ons," vertelde Alonso na de Sprint Shootout, teleurgesteld met P15 op zijn verjaardag. De Spanjaard kreeg de vraag of het te vroeg was voor slicks, waarop hij reageerde: "Geen idee. Het zijn natuurlijk lastige omstandigheden, en dan moet je bepaalde beslissingen nemen. We namen een risico in SQ2 door mij laat uit de pitstraat te laten gaan en door Lance op droogweerbanden te zetten. Als dat goed had uitgepakt, prima, en zo niet, dan hadden we gewoon een fout gemaakt. Maar niemand heeft een glazen bol." Of er vanaf P15 nog iets te redden viel in de Sprint, antwoordde hij gefrustreerd simpelweg: "Nee, niks." Later zou Alonso zijn gelijk krijgen. Hij viel uit in de grindbak.

Stroll in de Jacky Ickx-bocht na de crash in SQ2

Competitiever

De Aston Martin-coureur had het op de zondag veel beter naar zijn zin: "Voor mijn gevoel waren we zeker competitiever dan de afgelopen paar wedstrijden," zei hij tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. P5 was dan ook Alonso's beste finishresultaat sinds een podium in Canada. "Het was geen gemakkelijk weekend, omdat je niet in een ritme kon komen in de natte kwalificatie met de baanomstandigheden die constant aan het veranderen waren. We hadden nog maar weinig in het droog gereden." De Grand Prix was de enige sessie die van start tot finish werd verreden zonder het gebruik van regenbanden of intermediates.

Boost voor de zomerstop

Alonso vervolgde: "Ik had geluk bij de start. Voor Eau Rouge kon ik een paar plekjes goedmaken, maar daarna maakte ik me zorgen dat we zouden terugvallen en dat we niet de pace hadden om die positie te behouden. Toch kwam het goed. De auto voelde snel, we hielden één Mercedes en één McLaren achter ons, dus we zaten er prima bij. We hebben nagedacht na Hongarije, en ook na Silverstone, dus het team heeft een aantal afstellingen van de auto veranderd. Dat heeft zich uitbetaald: de auto voelde veel normaler en competitiever. Dus ik ben blij. Het is een goede boost voor de zomerstop."