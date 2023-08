Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 augustus 2023 17:14

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner is de zomerstop een welverdiende vakantie voor zijn team die voorlopig alle races in het huidige seizoen heeft weten te winnen. Er gaan stemmen op die de sport op dit moment saai noemen, nu er eigenlijk weinig concurrentie is voor de zeges, maar van dat commentaar ligt Horner niet wakker.

Het Oostenrijkse team is de zomerstop ingegaan met de achtste overwinning op rij voor Max Verstappen. Daarmee is de formatie uit Milton Keynes bezig met een bijzondere reeks, want voorlopig is er geen ander team die een overwinning in 2023 heeft weten te pakken. Voor de fans van Red Bull en Verstappen is dat natuurlijk geweldig, maar de concurrentie hoopt toch een keertje op een verrassing. Voor Horner is dat allemaal leuk en wel, hij is namelijk gewoon bezig om het perfecte seizoen te draaien.

Artikel gaat verder onder video

Herstellende van 2021-seizoen

Na de race in België legt de teambaas het tegenover de verzamelde media uit, waaronder GPFans: "Het is fenomenaal om ongeslagen de zomerstop in te gaan, zowel in Grands Prix als in Sprints. Ik denk dat het ieders stoutste fantasie overtreft om nu in deze positie te zitten." Op de vraag of er toch niet een gedeelte van hem is die de titelstrijd mist, antwoord Horner: "Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Ik denk dat ik nog aan het herstellen ben van 2021."

'Petje af voor het team'

Met Verstappen die in Spa-Francorchamps de zege pakte en Sergio Pérez die op P2 binnenkwam, was het weer een prima optreden voor de renstal. "Kijk, resultaten zoals vandaag, het is de combinatie van teamwork, het gaat erom dat elk lid van het team, elke afdeling in de fabriek zijn werk doet - dit soort resultaten behaal je niet per ongeluk." Voorlopig is de concurrentie nog niet in staat om de dominantie te doorbreken en Horner deelt daarvoor de complimenten uit aan zijn team. "Het is een gouden moment voor ons team en hier neem je gewoon je petje voor af. Voor iedereen die achter de schermen zo hard werkt om dit soort prestaties neer te zetten", aldus Horner.