Wolff doet opvallende bekentenis: "Hamilton en ik spraken in 2016 weken niet met elkaar"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 1 augustus 2023 17:43

Toto Wolff heeft in gesprek met de BBC teruggeblikt op het absolute dieptepunt in zijn samenwerking met Lewis Hamilton. De Brit en de Oostenrijker spraken elkaar weken niet, nadat Nico Rosberg het wereldkampioenschap veroverde in 2016. De oplossing volgde pas toen Hamilton zijn teambaas thuis opzocht.

Op 2021 na moet 2016 een van de pijnlijkste seizoenen in de loopbaan van Lewis Hamilton geweest zijn. Het gebeurde immers nooit dat hij een kampioenschapswaardige auto tot zijn beschikking had, maar vervolgens geklopt werd door zijn teamgenoot. Het was nog net even wat pijnlijker dat Rosberg ooit zijn boezemvriend was. Het zorgde bijna voor een breuk tussen Wolff en Hamilton.

Sleutelmoment

“Een sleutelmoment was eind 2016, toen we elkaar al een hele tijd niet gesproken hadden”, vertelde Wolff. Ik nodigde hem uit in mijn huis in Oxford voor een goed gesprek. Daar gaf ik hem als voorbeeld dat ik ook weleens ruzie heb met mijn vrouw Susie. Zelfs als we tegen elkaar schreeuwen, ook al gebeurt dat niet vaak, vragen we niet meteen een echtscheiding aan.”

Beste rijder in de beste auto

“Daarom zei ik tegen hem: ‘ik wil ook niet van jou scheiden en andersom wil jij dat ook niet. Ik wil de beste rijders in onze auto en jij wilt de beste auto. We kwamen samen tot de conclusie dat we onderling conflicten kunnen hebben, dat we een samenwerking kunnen creëren waarin we gruwelijk eerlijk tegen elkaar kunnen zijn.”

Wolff hoopt dan ook dat zijn kopman aanblijft, al heeft hij niet het idee dat hij Hamilton echt hoeft te overtuigen. “Ik hoop er heel erg op, ik doe er alles aan om hem te laten blijven. We hebben problemen gehad met de auto, maar hij is onderdeel van de wederopstanding van het team.”