Jordy Stuivenberg

Dinsdag 1 augustus 2023 15:51 - Laatste update: 15:52

Het seizoen in de Formule 1 verre van over, maar toch lijkt niemand er meer aan te twijfelen dat de titel dit jaar naar Max Verstappen gaat. Toch zijn er liefst tien andere rijders die ook nog wereldkampioen kunnen worden.

Toegegeven, het moet héél gek lopen als Verstappen aan zijn huidige voorsprong van 125 punten niet genoeg heeft om zijn derde kampioenschap binnen te halen. Sergio Pérez lijkt als nummer twee in het klassement de belangrijkste gegadigde om Verstappen eventueel nog van de titel af te houden, maar mocht de Nederlander ineens een stuk slechter gaan scoren, dan hebben ook deze namen nog hoop.

Piastri en Ocon

De huidige nummer 11 in het WK is Oscar Piastri, hij staat na de races in België op 34 punten voor McLaren. Mocht hij alle Grands Prix en sprintraces op zijn naam schrijven, dan kan hij dit seizoen nog op 318 punten komen. Verstappen heeft er op dit moment 314 en in een heel extreem scenario kan hij dus nog ingehaald worden door de Australische rookie. Esteban Ocon zit ongeveer in hetzelfde schuitje met 35 punten, hij staat tiende.

Stroll, Norris, Sainz, Russell en Leclerc

Op nummer 9 vinden we Lance Stroll met 47 punten en dat betekent dat de Canadees in theorie op 331 punten uit zou kunnen komen. Lando Norris (353) en Carlos Sainz (376) staan er als nummers 8 en 7 iets beter voor, maar hebben ook een hele flinke dosis geluk nodig. George Russell staat op dit moment zesde en heeft net als Charles Leclerc 99 punten. Zij kunnen nog tot 383 punten komen.

Hamilton, Alonso en Pérez

We komen in de buurt van het podium, waar de strijd om P3 op dit moment gaat tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso. De Spanjaard heeft met 149 punten één puntje meer dan Hamilton, die de laatste races wel een stuk beter scoort. Zij kunnen respectievelijk tot 432 en 433 punten komen. Pérez is de afsluiter van dit lijstje, hij kan nog 473 punten scoren.

Verstappen

Dat Verstappen nu al op 314 punten staat, geeft wel aan hoe knap zijn prestaties in de eerste seizoenshelft zijn. Hij staat op een haar na vijf volledige raceweekends voor op de concurrentie en die komt ook nog eens grotendeels uit zijn eigen team. In theorie kan het WK in Singapore al vergeven zijn, maar realistischer is een titelfeest in Qatar. De Nederlander kan bij een perfecte score in elk raceweekend op 598 punten komen.