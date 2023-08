Goedemorgen GPFans komt met Dutch GP-special met o.a. Ten Voorde en Hartog

Redactie

Woensdag 2 augustus 2023 08:00

Goedemorgen GPFans zal voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort terugkeren met een speciale Dutch Grand Prix-special. Deze bomvolle uitzending zal volledig in het teken staan van hét racespektakel van het jaar. Op vrijdag 25 augustus om 10:00 uur zal de aflevering live te volgen zijn op YouTube en hier op de website.

Hét raceweekend van het jaar komt langzaam dichterbij. Tijdens het laatste weekend van augustus (25-08 t/m 27-08), vindt er op Circuit Zandvoort de Grand Prix van Nederland, beter bekend als de Dutch Grand Prix, plaats. Na een fenomenale overwinning op Spa-Francorchamps, kan Max Verstappen in eigen land een enorme stap zetten richting zijn derde wereldtitel. De Red Bull-coureur zal in Zandvoort gesteund worden door tienduizenden fans per dag. Goedemorgen GPFans blikt op de vrijdagochtend om 10:00 uur alvast vooruit op deze waanzinnige oranje-gekte. Sebastiaan Kissing zal de show wederom presenteren en heeft al een aantal prominente gasten weten te strikken.

Interviews met o.a. Larry ten Voorde en Loek Hartog

Tijdens de uitgebreide Dutch Grand Prix-uitzending, komen er onder andere interviews van Larry ten Voorde en Loek Hartog, beide Porsche Super Cup-coureurs bij GP Elite, voorbij, maar ook de talkshow-tafel zal goed gevuld zijn. Vanuit de GPFans-studio zullen onder meer Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan aanschuiven.

Liv Jansen zal wederom achter de desk plaatsnemen om de kijkersvragen door te spelen naar de heren aan tafel. Dion de Brouwer is ten tijde van de uitzending in Zandvoort en zal live schakelen met de studio om updates te geven over de sfeer en het laatste nieuws. Het belooft dus een uiterst dynamische en interactieve uitzending te worden.

Bekijk Goedemorgen GPFans live op YouTube of op de website

De speciale Dutch Grand Prix-uitzending van Goedmorgen GPFans is vrijdagochtend 25 augustus vanaf 10:00 uur live te zien op ons YouTube-kanaal, op de website of via de app. Dus of je nu op de bank zit, achter je laptop kruipt of onderweg bent: je kunt de Goedemorgen GPFans-show overal en altijd live volgen.

Er worden spoedig nieuwe gasten aangekondigd voor de liveshow, dus houd dit artikel in de gaten voor de laatste updates.