Matthew Hobkinson & Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023 12:23

Carlos Sainz heeft onthuld dat hij een badeend gebruikt als 'thermometer' voor zijn ijsbaden voordat hij deelneemt aan een race, een ritueel dat hij al bijna tien jaar braaf uitvoert. Toch heeft het de Spanjaard tijdens de Grand Prix in België niet veel geluk gebracht, want uiteindelijk viel hij uit na de opgelopen schade door de touché met Oscar Piastri.

Bijgeloof binnen de topsport is niet nieuw. Zo zijn er coureurs die de ene schoen altijd voor de andere aandoet, want anders roept dat misschien wel wat pech op. Fernando Alonso onthulde onlangs dat hij bepaalde mensen ontwijkt voordat er een Grand Prix wordt gestart. Toch blijkt ook Sainz zijn eigen geluksmethode te hebben. In één van zijn recente Instagram-berichten zagen fans Sainz naast een rubberen eend, terwijl hij zich in een ijsbad aan het voorbereiden was op de race.

Geluksbrenger

Nadat hij de foto van zichzelf in het ijsbad met zijn badeend op een groot scherm te zien kreeg voor de toegestroomde fans, legde de Spanjaard de merkwaardige reden achter het gebruik ervan uit. "Ja [ik neem het overal mee naartoe]", zei hij. "Het is de thermometer van het zwembad! Ik moet het meenemen om er zeker van te zijn dat de temperatuur van het ijskoude water [correct is] waar mijn trainer me in stopt voor warme wedstrijden. Maar eerlijk gezegd heb ik altijd een eendje gebruikt, gewoon voor de lol, ik weet niet waarom. Daar begon ik negen jaar geleden mee en we hebben altijd een eendje in de koude water ronddobberen. [Het brengt] een beetje geluk, een geluksbrenger en waarom niet."