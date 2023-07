Lars Leeftink

Zondag 30 juli 2023 21:01 - Laatste update: 21:04

Daniel Ricciardo begon als negentiende aan de Formule 1 Grand Prix van België en zou uiteindelijk als zestiende over de streep komen. De Australiër was niet per se tevreden over de auto, maar was wel blij dat hij weer een weekend ervaring heeft opgedaan in de AT04 van AlphaTauri.

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, liet Ricciardo weten dat hij op zondag zoekende was. "Ik vond het vandaag eerlijk gezegd erg gelimiteerd qua snelheid, zelfs in vrije lucht had ik het lastig. Zeker op hoge snelheid was het lastig om de auto te controleren en ik had het gevoel dat we te weinig grip aan het produceren waren. Ik was erg aan het glijden en alles raakte oververhit. Ik denk dat we in vrije lucht niet weg konden rijden, en in verkeer kon de concurrentie meer uit hun banden halen in de openingsfase. Daarna kregen we allemaal verse banden en had ik wel een wat beter tempo. Toen zat ik echter vast achter ze en dat is ook niet goed voor de banden. Een lastige race en ik wil graag meer leren over de auto. Ik wil niet ontmoedigd raken, want het was ook onze enige droge sessie dit weekend. Het kan dus iets zijn me de setup wat we fout deden en dan is het opgelost. Ik had wel graag wat meer aan willen vallen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van België

Lastige omstandigheden

Volgens Ricciardo waren de weersomstandigheden zeker niet gunstig, maar moet de Australiër ook erkennen dat het niet alleen dat was waardoor zijn AT04 niet presteerde. "Dat speelt wel een beetje mee, maar toch voelt het alsof we wat missen. Het zal van beide wat zijn. Ik ben blij dat ik weer een race heb gereden en veel geleerd hebben. Ik zag dat Tsunoda tiende was geworden en een aardige race had, dus daar moeten we ook wat van leren."

Auto niet in vorm

Ricciardo is van mening dat de auto zondag gewoon niet in vorm was. "Vandaag voelde het niet alsof de auto goed in vorm was. Zelfs met de missende downforce had ik het gevoel dat we niet dezelfde temperatuur in de banden kregen. Ik kon de piek niet echt timen. Ik voelde het niet echt die piek bereiken. Verder had het inderdaad met grip te maken. Het circuit voelde degelijk, alsof het normale omstandigheden waren. De race pace was echter wel langzaam en dat zal allemaal mee hebben gespeeld in het resultaat. Het is leren en ik zou niet te veel moeten verwachten. Hopelijk hebben we wat geleerd van vandaag."