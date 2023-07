Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van België

Lars Leeftink

Zondag 30 juli 2023 19:49 - Laatste update: 19:51

De twaalfde Formule 1 Grand Prix van het seizoen, in België, leverde een paar veranderingen op in de stand bij de constructeurs. Drie teams scoorden geen punten, terwijl er drie teams waren die een ijzersterk weekend hebben meegemaakt.

Voorafgaand aan de race in België was het Red Bull dat domineerde. Met meer dan 200 punten voorsprong op de rest van het veld was het voor deze race al wel duidelijk dat niemand momenteel in de buurt komt van de RB19. In België was het op vrijdag en zaterdag niet anders, maar zoals altijd was er hoop tijdens de race op zondag dankzij de straf van Max Verstappen en het weer. Mercedes, Aston Martin en Ferrari zijn de teams die om P2 strijden achter de regerend wereldkampioen. Wellicht is daar een concurrent bijgekomen: McLaren.

Grand Prix België

Red Bull scoorde in België met afstand de meeste punten, terwijl Ferrari, Mercedes en Aston Martin niet veel voor elkaar onder zouden doen qua punten dit weekend. McLaren is de grote verliezer van dit weekend, alhoewel de schade meevalt. AlphaTauri pakte dankzij Yuki Tsunoda nog een puntje, terwijl Alpine dankzij Esteban Ocon punten scoorde. Geen punten voor Williams, Haas en Alfa Romeo.

Stand constructeurs