Hoe laat begint de Grand Prix van België?

Remy Ramjiawan

Zondag 30 juli 2023 07:58 - Laatste update: 12:01

Het is tijd voor dag drie tijdens het sprintweekend in België en dat betekent dat de Grand Prix op het programma staat. Na de kwalificatie op vrijdag en de Sprintdag op zaterdag, zal op zondag de oude vertrouwde hoofdrace op Spa-Francorchamps worden verreden.

Voor de Grand Prix van België is er vrijdag al gekwalificeerd. Daarin wist Max Verstappen de snelste tijd te rijden, maar vanwege een straf voor het wisselen van zijn versnellingsbak, vertrekt de Nederlander vanaf P6. Charles Leclerc zal daarom zondagmiddag vanaf pole gaan beginnen en Sergio Pérez staat naast de Monegask. Lewis Hamilton start vanaf P3 en achter hem staat Carlos Sainz. Oscar Piastri zal het nogmaals moeten gaan opnemen tegen Verstappen, want hij staat één plekje voor de Nederlander.

Sprintrace

Zaterdagmiddag werd het voorproefje van de race door de Ardennen getoond. Onder regenachtige omstandigheden ging de verkorte race, zo'n half uur later dan gepland, van start. Na vijf ronden achter de safety car was het tijd om de race te laten beginnen en het halve veld dook direct de pitstraat in voor verse inters. Verstappen reed vanaf kop door op de regenbanden en ging aan het einde van de eerste ronde naar binnen. Daardoor zag hij Piastri voorbij komen, die hij even later weer inhaalde. Verstappen wist daardoor de race te winnen, voor de jonge Australiër en de verrassende nummer drie Pierre Gasly.

Grand Prix van België

De startlichten zullen om 15:00 uur Nederlandse tijd gaan doven op Circuit Spa-Francorchamps. Het hele weekend staat in het teken van neerslag en ook volgens de laatste voorspelling voor de race op zondag is er weer een aanzienlijke kans op een aantal regenbuien. Toch heeft het microklimaat in de Ardennen een eigen wil en dus is het afwachten wat het weer gaat doen.