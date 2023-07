Jeen Grievink

Vrijdag 28 juli 2023 21:09 - Laatste update: 21:12

Max Verstappen had een verhitte discussie over de boardradio met zijn engineer tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België, maar stelt dat dit soms gebeurt en naderhand altijd wordt uitgepraat. Of zijn engineer gelijk had dat de batterij van Verstappen het mogelijk niet had volgehouden, laat de Nederlander in het midden.

In Q2 liep het allemaal even niet op rolletjes voor Verstappen. Deze kwalificatiesessie vormde het omslagpunt richting de slicks, nadat er daarvoor steevast op de inters werd gereden. De overstap naar de softband bracht wel de nodige risico's met zich mee, zo ondervond ook Verstappen, die bijna uitgeschakeld werd. Hij kwam niet tot een goede snelle run in de slotfase en zag zichzelf op P10 eindigen. Het leverde vervolgens een verhitte boardradio op tussen hem en zijn engineer, Gianpiero Lambiase. Verstappen was het niet eens met de gekozen strategie en liet dat weten ook. "Het gebeurt soms", zo zei de Limburger er na afloop zelf over.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Lambiase kunnen "vrij vocaal" zijn

Na afloop van de kwalificatie, waarin Verstappen uiteindelijk alsnog pole wist te veroveren, stond hij de media - waaronder GPFans - ter woord en blikte hij terug op de discussie met zijn engineer. Volgens de tweevoudig wereldkampioen was het inderdaad een stevige woordenwisseling, maar wordt dat achteraf altijd uitgepraat. "Het gebeurt soms. We kunnen allebei vrij vocaal of emotioneel zijn, maar na de tijd lossen we het altijd op", zo zegt hij.

Verstappen pakt pole, maar was bijna uitgeschakeld in Q2: "Had geen vertrouwen meer"Lees meer

Geen reactie op batterij-argument Lambiase

Verstappen wilde aan het einde van Q2 het liefst twee push laps doen, terwijl Lambiase hem de opdracht gaf een ronde te koelen en dan één keer aan te zetten, omdat de batterij van de RB19 het anders mogelijk niet zou volhouden. Op de vraag of Lambiase achteraf gelijk had wat betreft de batterij, zegt Verstappen: "Niet nodig om daar een reactie op te geven. Ik bespreek dat met hem."