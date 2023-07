Jeen Grievink

Vrijdag 28 juli 2023 15:51 - Laatste update: 15:51

Mocht de kwalificatie voor de Grand Prix van België vanmiddag geen doorgang kunnen vinden vanwege het weer, dan zal de huidige WK-stand de startopstelling gaan bepalen. Maar Max Verstappen start - in welke scenario dan ook - sowieso niet vanaf pole position. Sergio Pérez mogelijk wel.

Vanwege het regenachtige weer in de Belgische Ardennen, is het nog absoluut niet zeker of de kwalificatie, die om 17:00 uur op het programma staat, doorgang kan vinden. De FIA heeft al bepaald dat de uitslag van de eerste vrije training niet als back-up zal dienen, mocht de kwalificatie inderdaad geannuleerd moeten worden. In plaats daarvan hanteert men de stand in het kampioenschap van de coureurs. Verstappen staat daar op de eerste positie, maar vanwege een gridstraf zal hij hoe dan ook niet vanaf pole position vertrekken. Pérez, de nummer twee in het WK, zal dan een plekje opschuiven en op pole mogen plaatsnemen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen niet vanaf pole vanwege gridstraf

Red Bull Racing heeft bij Verstappen een versnellingsbak verwisseld, waardoor de Nederland een gridstraf van vijf plaatsen opgelegd heeft gekregen. Met deze straf aan zijn broek, start hij maximaal als zesde bij de Grand Prix van België. Mocht de kwalificatie straks niet doorgaan, dan krijgt Pérez pole position toegewezen. Naast hem op de eerste startrij zal hij dan Fernando Alonso treffen. De gehele tweede startrij zal in handen vallen van Mercedes, dat met respectievelijk Lewis Hamilton en George Russell de vierde en vijfde plek in het klassement in handen heeft. Hieronder vind je de volledige startopstelling, mits de kwalificatie niet doorgaat.

Startopstelling wanneer kwalificatie geannuleerd wordt

1. Sergio Pérez

2. Fernando Alonso

3. Lewis Hamilton

4. George Russell

5. Carlos Sainz Jr.

6. Max Verstappen

7. Charles Leclerc

8. Lando Norris

9. Lance Stroll

10. Esteban Ocon

11. Oscar Piastri

12. Pierre Gasly

13. Alexander Albon

14. Nico Hülkenberg

15. Valtteri Bottas

16. Guanyu Zhou

17. Yuki Tsunoda

18. Kevin Magnussen

19. Logan Seargant

20. Daniel Ricciardo