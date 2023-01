'Viaplay gaat abonnementsprijzen verhogen', Olav Mol commentator bij 24 van Daytona | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Dinsdag 24 januari 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaan kwam er weer een heleboel nieuws naar buiten. Zo zou het rommelen tussen Liberty Media en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Sebastian Vettel zag in de begindagen van Max Verstappen een wat brutale coureur, maar moet erkennen dat toch wel wat jaloers is op de wagenbeheersing van de Nederlander. Daarnaast is Felipe Massa het eens met Nyck de Vries en stelt de Braziliaan dat de Formule E te gecompliceerd is. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Viaplay gaat abonnementsprijzen ondanks eerdere toezegging fors verhogen'

Viaplay gaat binnenkort de abonnementsprijzen fors verhogen, zo weet Streamwijzer te melden. Een woordvoerder van de streamingdienst heeft tegenover het platform bevestigd dat het vanaf februari tussen de 14 en 22 procent duurder wordt om naar de Formule 1, darts en verschillende voetbalcompetities te kijken. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA ontvangt boze brief mensenrechtenorganisatie na regels omtrent politieke statements

De directeur van het Bahrain Institute for Rights and Democracy heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem en de FIA in een brief onder vuur genomen na de aankondiging van nieuwe regels omtrent politieke statements van coureurs. Hele artikel lezen? Klik hier

Massa eens met De Vries: 'Formule E te gecompliceerd'

Felipe Massa kan zich vinden in de woorden van Nyck de Vries dat de Formule E soms te gecompliceerd is. De Braziliaan vertelt dat hij de races zelf behoorlijk saai vond vanwege alles waar hij rekening mee moest houden. Hele artikel lezen? Klik hier

Olav Mol commentator bij Ziggo Sport tijdens 24 uur van Daytona

Olav Mol was vorig jaar met zijn commentaar alleen te horen bij Grand Prix Radio en tijdens de samenvattingen van de kwalificaties en races in de Formule 1 op Ziggo Sport, maar komend weekend kunnen kijkers van Ziggo Sport en fans van Mol weer aan hun trekken komen. Hele artikel lezen? Klik hier

Vettel prijst wagenbeheersing van Verstappen: "Buig ik met klein beetje jaloezie voor"

Sebastian Vettel verreed afgelopen november zijn allerlaatste Formule 1-race. De viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim die al zijn titels behaalde bij Red Bull Racing, prijst de wagenbeheersing van Max Verstappen die zijn achtste seizoen met de Oostenrijkse renstal ingaat. Hele artikel lezen? Klik hier

Liberty Media en F1 sturen brandbrief richting FIA na uitspraken Ben Sulayem

Naast een brief vanuit een mensenrechtenorganisatie omtrent de politieke statements van coureurs en de nieuwe regels die daar in 2023 voor zijn ingevoerd, heeft de FIA nu ook vanuit een andere hoek kritiek te verwerken gekregen. Het gaat in dit geval om de Formule 1 en Liberty Media, die niet blij zijn met uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem omtrent het prijskaartje van de Formule 1. Hele artikel lezen? Klik hier

