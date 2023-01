Jan Bolscher

Felipe Massa kan zich vinden in de woorden van Nyck de Vries dat de Formule E soms te gecompliceerd is. De Braziliaan vertelt dat hij de races zelf behoorlijk saai vond vanwege alles waar hij rekening mee moest houden.

Massa was tussen 2002 en 2017 actief in de Formule 1, waar hij in verschillende perioden voor Sauber, Ferrari en Williams reed. In totaal schreef hij elf races op zijn naam en stond hij 41 keer op het podium. Aan het eind van het seizoen van 2017 maakte de Braziliaan de overstap naar de Formule E, waar hij ging rijden voor het team van Rokit Venturi Racing. Massa verreed 24 races in de elektrische klasse met als hoogtepunt een podiumplaats in Monaco, voordat in augustus 2020 het nieuws naar buiten kwam dat hij bij het team zou vertrekken.

Acht seconden langzamer

In gesprek met het Poolse Swiat Wyscigow krijgt Massa de vraag hoe groot het verschil is tussen de Formule 1 en de Formule E: "Het is compleet anders", klinkt het. "Je moet ook een compleet andere mentaliteit hebben dan in de Formule 1. Niet in de kwalificatie, want dan probeer je altijd de best mogelijke ronde te rijden. De auto heeft geen grip, maar het is wel leuk. De kwalificatie is leuk, maar de race is saai. In de race ga je acht seconden of zoiets langzamer dan in de kwalificatie. Je rijdt meer als een engineer dan als een coureur. Er zijn wel wat leuke gevechten, maar uiteindelijk draait alles om de batterij", klinkt het.

Te gecompliceerd

Als de interviewer vertelt dat Nyck de Vries hem enkele dagen eerder vertelde dat de Formule E soms te gecompliceerd is, kan Massa zich daar in vinden: "Ik ben het met hem eens. Onderaan de streep is het soms erg gecompliceerd vanwege de batterij. Als je niet het hoge percentage in de batterij hebt dat je nodig hebt, moet je daar tijdens de race echt enorm op letten. Vanuit het oogpunt van de coureur zou het dan [zonder de uitdagingen rondom de batterij] leuker zijn geweest", aldus de 41-jarige coureur."

