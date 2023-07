Brian Van Hinthum

Dinsdag 25 juli 2023 08:04 - Laatste update: 08:13

Het stof na de Grand Prx van Hongarije is nog niet gaan liggen of de Grand Prix van België op het roemruchte Circuit de Spa-Francorchamps staat alweer op het programma. Het laatste raceweekend voor de zomerstop wordt gereden volgens het 'vernieuwde' sprintraceformat. Hoe laat moet je het komend weekend de televisie aanzetten?

De elfde Grand Prix van het seizoen zit er alweer op en het was Max Verstappen die op de Hungaroring zijn negende overwinning van het seizoen wist veilig te stellen. Lang om na te genieten heeft de regerend wereldkampioen niet, want vlak na de race in Boedapest kon hij - net als de rest van het Formule 1-circus - alweer op het vliegtuig richting België stappen. Op Spa-Francorchamps wordt het komende weekend namelijk de laatste race voor de zomerstop gereden en dat gaan we doen volgens het sprintraceweekend-format.

Circuit de Spa-Francorchamps

Het raceweekend in België wordt traditiegetrouw afgewerkt op Circuit de Spa-Francorchamps. Deze baan behoort inmiddels tot het meubilair van de Formule 1, maar toch overweegt de sport het contract met Spa niet te verlengen na dit seizoen. En dat zou zonde zijn, want Spa-Francorchamps levert regelmatig een hoop spektakel op. De baan is 7,004 kilometer lang en telt 20 bochten, waaronder een aantal zeer beruchte. De Raidillon aan de Eau Rouge is wellicht het bekendste deel van het circuit. Het is een lange bocht, die de coureurs rechts naar boven het dennenbos inleidt. Dan hebben we natuurlijk ook nog haarspeldbocht La Source en de omstreden chicane de Busstop. Dat Spa naast indrukwekkend, ook levensgevaarlijk kan zijn, werd kortgeleden nog bewezen. In 2019 verongelukte Anthoine Hubert (22) als F2-coureur na een horrorcrash in Radillon. Een aantal weken geleden kwam de Nederlandse Dilano van 't Hoff (18) tragisch om het leven op de Belgische baan.

Tijdschema sprintraceweekend

Vrijdag 28 juli

Eerste vrije training: 13:30 uur

Kwalificatie: 17:00 uur

Zaterdag 29 juli

Sprint shootout: 12:00 uur

Sprintrace: 16:30 uur

Zondag 30 juli

Grand Prix: 15:00 uur