Brian Van Hinthum

Zondag 23 juli 2023 11:23 - Laatste update: 13:43

Max Verstappen viste zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije nipt achter het pole position-net en moest zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton. Christian Horner gebruikt een moment overstuur van de Nederlander na afloop als excuus, maar Nico Rosberg wil daar niks van weten.

In de eerste maanden van het seizoen was de Red Bull van Verstappen en Sergio Pérez uiterst dominant en lukte het andere teams niet om in de buurt te komen van de RB19. Inmiddels lijkt het erop dat de andere teams steeds meer oplossingen weten te vinden en dichterbij komen aan de eerst zo onverslaanbaar lijkende Red Bull. Dat kwam mooi tot zijn recht tijdens de kwalificatie in Boedapest. Zo wist Lewis Hamilton er met een marge van -0.003 op Verstappen vandoor te gaan met de pole.

'Excuus' Horner

Na afloop van de kwalificatiesessie in Boedapest sloot Horner aan bij het panel van Sky Sports om te praten over de enerverende strijd om de pole. Verstappen liep dus ternauwernood de voorste positie op de grid mis en de Britse teambaas had een duidelijke verklaring: "Max had een snap in bocht 13", stelt Horner. Hij doelt daarmee op een moment overstuur voor zijn pupil. "De tweede plek op de grid en de voorste startrij zijn nog altijd zeer goed."

Rosberg wuift excuus weg

Rosberg is één van de aanwezige analisten in het panel tijdens het praatje en de Duitser accepteert het excuus van Horner niet. "Lewis heeft ook wat laten liggen onderweg. Hij had een vergelijkbare snap in de laatste bochten, dus misschien zijn de rondjes helemaal niet zo verschillend", stelt de Duitse wereldkampioen van 2016. Zondag gaat het tweetal vanaf de voorste startrij om 15:00 uur beginnen aan de Grand Prix van Hongarije. Lando Norris volgt in het kielzog van de twee heren.