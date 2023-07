Jan Bolscher

Max Verstappen noemt het verloop van de Grand Prix van Hongarije ondanks zijn tweede startplaats "extreem teleurstellend." Volgens de Red Bull Racing-coureur voelde de auto de hele dag "verschrikkelijk."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije was er een uit het boekje voor de neutrale fan. De Formule 1 experimenteerde voor het eerst met een nieuw format, waarbij de rijders in Q1 verplicht op de harde band, in Q2 verplicht op de medium band en in Q3 verplicht op de zachte band moesten rijden. Dit zorgde met name in de eerste twee sessies voor een aantal verrassingen, terwijl Verstappen, Lewis Hamilton en Lando Norris in Q3 verwikkeld waren in een spannende strijd om pole position. Uiteindelijk was het Hamilton die de Nederlander met 0.003 seconde voor wist te blijven, en zodoende op zondag voor het eerst sinds 2021 van de eerste startplaats mag vertrekken.

Balansproblemen

Volgens Verstappen heeft het aangepaste format echter niets te maken met het feit dat hij naast pole position greep. Gevraagd naar hoe zijn auto aanvoelde, klinkt het namelijk: "Verschrikkelijk. Ik bedoel, het maakt niet uit waar je staat op de grid. Als het niet goed voelt, voelt het niet goed. De hele kwalificatie had ik het erg moeilijk, het hele weekend eigenlijk, met het verschil in de balans [van de auto]. Je hebt onderstuur, probeert het te corrigeren en dan heb je overstuur, het zat nooit in het juiste venster. Ik had het moeilijk in Q1 en Q2, je kunt niet veel meer veranderen tijdens de kwalificatie. Iedere keer als ik de apex van een bocht haalde, had ik geen grip. Dat is waarschijnlijk de slechtste balans die ik kan hebben in een auto."

Extreem teleurstellend

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik probeerde het een en ander te corrigeren in Q3, maar je kunt niet veel doen. Mijn eerste ronde was niet slecht, maar het voelde nog steeds alsof ik op ijs reed. In mijn tweede ronde was de eerste sector weer niet goed. In de tweede sector racete ik wat meer. Dat betaalde zich uit, maar in de laatste sector verloor ik opnieuw de voorkant. Het was heel inconsistent en moeilijk om progressie te boeken tijdens de kwalificatie. Het is extreem teleurstellend gezien de updates die we dit weekend gebracht hebben. We staan tweede, maar kijkend naar het hele jaar had ik niet verwacht dat dit zou gebeuren", aldus Verstappen, die benadrukt dat de balansproblemen waarschijnlijk niets te maken hebben met de updates op zijn RB19.