Drie coureurs vervingen tijdens vrije trainingen in Hongarije hun versnellingsbak

Lars Leeftink

Zaterdag 22 juli 2023 15:44

Nadat twee coureurs voor het begin van het weekend hun versnellingsbak al hadden vervangen, zijn daar tijdens de vrijdag drie coureurs bijgekomen die samen met hun team besloten tijdens de vrije trainingen hun versnellingsbak te vervangen.

Tussen of tijdens de eerste en tweede vrije training van vrijdag werden er drie versnellingsbakken gewisseld. Het ging om de versnellingsbak van Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Alex Albon. Ze ontvangen hier geen straf voor. Voor Sainz is het de vierde versnellingsbak (volgende wissel is gridstraf), voor Albon de derde versnellingsbak en voor Tsunoda de tweede versnellingsbak. Voor de eerste vrije training begonnen ook Sergio Pérez en Kevin Magnusesn zonder gridstraf al aan een nieuwe versnellingsbak.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag

Voordat de vrijdag begon zagen we daarnaast al meer gewisselde onderdelen. Zo besloot Alpine de volledige motor van Esteban Ocon te vervangen, terwijl ook Magnussen (MGU-K), Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda (Exhaust System) aan de beurt waren. Ook al deze wissels leverden geen gridstraf op, waardoor elke coureur zonder gridstraf aan de kwalificatie gaat beginnen.