Vrijdag 21 juli 2023 19:04

Hoewel Nyck de Vries het team van AlphaTauri via de achterdeur heeft verlaten, geeft de technisch directeur van Mercedes, Andrew Shovlin, aan dat er nog altijd een plekje bij renstal uit Brackley klaarstaat voor de Nederlander. De Vries kan zijn oude job als simulatiecoureur oppakken, al verwacht Shovlin dat de Nederlander liever een racezitje heeft.

Ten tijde dat De Vries zijn debuut bij Williams maakte in 2022, was hij de reservecoureur van Mercedes. Vooral vorig jaar werd hij veelvuldig ingezet door diverse Mercedes-teams. Zo had hij voor McLaren, Aston Martin, Williams en het team van Mercedes diverse vrije trainingen gereden. Daarvoor was hij vooral achter de schermen bezig voor de Duitsers en Shovlin onthult op de persconferentie voor teambazen dat De Vries nog altijd welkom is bij Mercedes.

'Welkom om zijn oude rol op te pakken'

"Nyck zal hoogstwaarschijnlijk iets meer zoeken, dan alleen het zijn van een simulatiecoureur. Hij wil gewoon racen", zo sluit Shovlin een terugkeer eigenlijk al uit. Toch heeft hij contact gehad met de Nederlander: "Ik heb alleen maar even met hem geappt en hij heeft mij laten weten dat hij mij op de hoogte houdt van zijn plannen. Voor ons was hij zeker erg bruikbaar in die rol. Hij is hartstikke welkom om die rol weer op te pakken, maar ik denk dat hij een racezitje zoekt."

Erg getalenteerd

Dat racezitje lijkt hij niet binnen de Formule 1 meer te gaan krijgen, want in de tien races die De Vries heeft gereden, waren er maar weinig hoogtepunten. "Als dat uiteindelijk niet in de Formule 1 is, dan zal dat in een andere hele competitieve klasse zijn. Hij is overduidelijk erg getalenteerd. Formule 2-kampioen en Formule E-kampioen en dat zijn moeilijke klassen om te winnen. Hij gaat op zoek naar een winnend stoeltje", aldus Shovlin.