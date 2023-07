Jan Bolscher

Vrijdag 21 juli 2023 11:04 - Laatste update: 11:10

De kans is aanwezig dat de eerste twee vrije trainingen op vrijdag in Hongarije onder natte omstandigheden verreden gaan worden. Op zaterdag en zondag lijkt het vooralsnog droog te blijven.

De Formule 1 is neergestreken in Boedapest, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. Dit gebeurt op de Hungaroring: een korte baan dat de coureurs in totaal over 4,381 kilometer asfalt voert. Het circuit kent in totaal veertien bochten en twee DRS-zones. Het baanrecord staat op naam van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur ging in 2020 in 1.16,627 de ring rond. De eerste Grand Prix hier werd verreden in 1986 en werd gewonnen door Nelson Piquet. De race wordt verreden over 70 ronden, waarmee een totale afstand van 306,63 kilometer wordt afgelegd.

Hungaroring

Het raceweekend in Boedapest wordt op vrijdag 21 juli om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. De zaterdag begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna om 16:00 uur de kwalificatie van start gaat. De Grand Prix van Hongarije wordt op zondag 23 juli vanaf 15:00 uur verreden.

Weerbericht Grand Prix van Hongarije

De huidige weersvoorspellingen laten zien dat er op vrijdag maar liefst 83 procent kans op neerslag tijdens de eerste twee oefensessies is. De temperatuur ligt op maximaal 25 graden Celsius. Voor alle fans op de tribunes zien de zaterdag en zondag er gelukkig rooskleuriger uit. Waar de kans op neerslag op zaterdag nog 24 procent bedraagt, is dit op zondag slechts zeven procent. De temperatuur ligt dan op maximaal 31 graden Celsius.