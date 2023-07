Vincent Bruins

De complete filmindustrie in Hollywood ligt plat vanwege stakingen van scriptschrijvers en acteurs. De voorlopig nog naamloze Formule 1-film van Brad Pitt zal wellicht ook vertraging oplopen, maar het goede nieuws is dat de opnames niet compleet worden stilgelegd. Het fictieve team Apex is namelijk ook op de Hungaroring aanwezig voor de Grand Prix van Hongarije.

Pitt was twee weken geleden aanwezig bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Daar schoot de productie direct ook een aantal shots voor de film. Met team Apex sloot de formatie van de bekende acteur aan bij de Formule 1. Voordat de opwarmronde op Silverstone van start ging, reed de bolide van Apex een aantal ronden op de baan om beelden te kunnen schieten voor de film.

Stakingen

Er wordt wel wat vertraging in de productie verwacht. NBC meldde dat de productie van de film momenteel stilligt. Dat had volgens het Amerikaanse medium alles te maken met de stakingen in het land. "Alle opnames liggen voorlopig stil. Brad had het erg naar zijn zin gehad, maar hij is absoluut een zeer loyaal lid van de vakbond," zo legde een bron uit. Het lijkt erop dat er verder dus niet gewerkt zal worden aan het script en dat acteurs, waaronder Pitt, niet verder aanwezig zullen zijn, maar omdat er shots nodig zijn van de Apex-auto's op het circuit, zullen daar toch beelden van gemaakt worden.

Grands Prix in Nederland en België

De productie zou niet alleen de wedstrijden op Silverstone en de Hungaroring bezoeken, maar er stonden ook opnames in Zandvoort en op Spa-Francorchamps op het schema. Of die plannen doorgaan, is nog niet bekend. Los van de opnames is er op dit moment nog weinig bekend over de film. We weten dat Apple de film zal uitbrengen, dat Pitt een hoofdrol zal spelen en dat Lewis Hamilton de rol als adviseur en producent op zich heeft genomen, maar wanneer het zal uitkomen en wat de naam ervan is, is nog niet bekend.