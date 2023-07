Hoe laat begint vandaag de aangepaste kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije?

Jan Bolscher

Zaterdag 22 juli 2023 08:04

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije wordt vanmiddag verreden. In Boedapest wordt er voor het eerst getest met een nieuw format, waarmee Pirelli met het oog op duurzaamheid meerdere setjes banden wil besparen.

Het nieuwe format zou in eerste instantie tijdens het raceweekend in Imola getest worden, maar deze race werd geschrapt vanwege de zware regenval in het gebied. De Hungaroring vormt nu dus het decor voor de vuurproef van het format, waarna er in Monza later dit seizoen voor een tweede keer getest gaat worden. Het is vervolgens aan de Formule 1, de FIA en de verschillende teams om te besluiten of dit iets is waar ze hun handtekening onder willen zetten.

Aangepast kwalificatieformat

Het format houdt in dat het de coureurs wordt verplicht om in een specifieke kwalificatiesessie hun tijd om een specifieke bandencompound te zetten. Zo moeten de rijders in Q1 verplicht op het harde rubber naar buiten, in Q2 op de mediums en in Q3 op de soft band. Het aantal gebruikte setjes banden per coureur wordt hiermee verlaagd van dertien naar elf. Daarnaast biedt het volgens Pirelli-topman Mario Isola meer strategische opties, wat de spanning ten goede moet komen. Dit alles geldt alleen onder droge weersomstandigheden.

Tijdschema Hongarije

Voordat het zover is wordt de zaterdag in Hongarije echter eerst afgetrapt met de derde en laatste vrije training. Om 12:30 uur mogen de coureurs nog één keer zestig minuten naar buiten om op zoek te gaan naar de juiste afstellingen voor de kwalificatie. Om 16:00 uur is het dan vervolgens tijd om de startopstelling te bepalen. De Grand Prix van Hongarije gaat op zondag om 15:00 uur van start.

Zaterdag 22 juli

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 23 juli

15:00 uur: race