Red Bull onthult oorzaak teamorder-rel, 'Liberty Media weigerde overnamebod' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is volop winterstop in de Formule 1, maar toch is er weer het één en ander naar buitengekomen. Zo gaat Red Bull-teambaas Christian Horner in op de soap rondom de teamorders in Brazilië. Daarnaast is bekend geworden dat Saoedi-Arabië in 2022 heeft geprobeerd om de Formule 1 over te nemen van Liberty Media en Toto Wolff gaat zijn Ferrari F40 verkopen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Saoedi-Arabië deed poging om Formule 1 over te nemen van Liberty Media'

Het openbare investeringsfonds van Saoedi-Arabië heeft in 2022 geprobeerd om de Formule 1 over te nemen van Liberty Media. Met het bedrag van 20 miljard dollar hoopten de Arabieren de nieuwe eigenaren te worden, maar de Amerikanen weigerden het bod, zo weet de financiële krant Bloomberg te melden. Hele artikel lezen? Klik hier

'Vasseur plaatst verlengen Leclerc hoog op zijn agenda voor het nieuwe seizoen'

Fred Vasseur is de nieuwe teambaas bij Ferrari en de voormalig Alfa Romeo-voorman heeft meteen één belangrijke prioriteit op zijn agenda geplaatst: het verlengen van het contract van Charles Leclerc. De Monegask beschikt over een contract dat na 2024 afloopt, en Ferrari wil zo snel mogelijk de toekomst van haar kroonjuweel vastleggen. Hele artikel lezen? Klik hier

Eerste F1-auto Michael Schumacher wederom te koop aangeboden

De eerste F1-auto van Michael Schumacher staat te koop, slechts 18 maanden nadat de unieke auto voor het laatst werd verkocht. Het gaat om de Jordan 191, waarmee hij een begin maakte aan een lange en succesvolle carrière in de sport. Hele artikel lezen? Klik hier

Jordan 191

Wolff doet zeer zeldzame Ferrari uit 1990 uit zijn collectie van de hand

Toto Wolff is naast teambaas van Mercedes ook een begenadigd autoverzamelaar, al probeert de Oostenrijkse teambaas wat betreft zijn collectie tegenwoordig toch een aantal van zijn peperdure bolides van de hand te doen. Dit keer is het de beurt aan de zeldzame Ferrari F40, die getaxeerd wordt richting het zachte prijsje van twee miljoen dollar. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner over rel Pérez en Verstappen in Brazilië: "We hebben wat fouten gemaakt"

Christian Horner heeft uitgebreid tekst en uitleg gegeven over de rel die tijdens de 2022 Grand Prix van Brazilië ontstond tussen Sergio Pérez en Max Verstappen. De teambaas weet waar het fout is gegaan. Hele artikel lezen? Klik hier

