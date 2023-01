Brian Van Hinthum

Toto Wolff is naast teambaas van Mercedes ook een begenadigd autoverzamelaar, al probeert de Oostenrijkse teambaas wat betreft zijn collectie tegenwoordig toch een aantal van zijn peperdure bolides van de hand te doen. Dit keer is het de beurt aan de zeldzame Ferrari F40, die getaxeerd wordt richting het zachte prijsje van twee miljoen dollar.

Wolff is natuurlijk teambaas van één van de grootste Formule 1-teams van de 21e eeuw, maar daarnaast is de Oostenrijker ook gek van (dure) auto's. Met zijn geschatte vermogen van van rond de 600 miljoen dollar heeft hij natuurlijk ook het nodige te besteden. Toch heeft de Mercedes-teambaas in 2021 besloten om verschillende auto's van zijn collectie in de verkoop te gooien. Met name de Ferrari's vliegen richting de advertentiesite van de Britse autodealer Tom Hartley Junior.

Mercedes-voorman in een Ferrari

Zo deed Wolff zijn 2018 LaFerrari Aperta en 2003 Ferrari Enzo al beiden van de hand. Wolff liet eerder al weten dat het als Mercedes-baas niet helemaal ideaal is om achter het stuur van een Ferrari te zien te zijn. "Ik heb geen tijd meer om de auto's te besturen. Ik heb simpelweg niet genoeg tijd. Ik denk daarnaast dat het er niet per se heel goed uitziet als ik aan het cruisen ben met een Ferrari, ook al is het een fantastisch merk. Daarnaast heb ik de auto's al een lange tijd niet bestuurd en ga ik momenteel over op elektrisch rijden met Mercedes", zei de Oostenrijker eerder.

Twee miljoen dollar

Nu is het dus de beurt aan zijn zeer zeldzame Ferrari F40. De bolide uit 1990 heeft slechts iets meer dan 5000 kilometer op de teller. Het is daarnaast één van de slecht 27 geleverde exemplaren in Spanje. De bolide heeft het Ferrari Red Classiche-certificaat, wat inhoudt dat de auto nog beschikt over het originele chassis, motor, en versnellingsbak en nog altijd in topconditie verkeerd. Mocht je nog een paar losse euro's in een oude sok op zolder hebben liggen: spaar nog even verder. De bolide van Wolff levert richting de twee miljoen dollar op.

