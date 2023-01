Remy Ramjiawan

Het openbare investeringsfonds van Saoedi-Arabië heeft in 2022 geprobeerd om de Formule 1 over te nemen van Liberty Media. Met het bedrag van 20 miljard dollar hoopten de Arabieren de nieuwe eigenaren te worden, maar de Amerikanen weigerden het bod, zo weet de financiële krant Bloomberg te melden.

Het Midden-Oosten is de afgelopen jaren een belangrijk groeigebied voor de sport geworden, met Saoedi-Arabië dat in 2020 toetrad tot de kalender en Qatar dat dit jaar begint aan de tienjarige deal met de Formule 1. Saoedi-Arabië neemt actief deel aan het bieden op grote sportevenementen en heeft actieve belangen in een aantal mondiale sporten.

Waarde Formule 1

Liberty Media nam de Formule 1 in 2016 over voor een bedrag van 4,4 miljard dollar en heeft in die tijd een aantal initiatieven genomen, waaronder het moderniseren van de sport, om een jonger publiek aan te trekken. De huidige commerciële rechtenhouder van de sport kreeg de rechten in 2017 en de sport is sinds die periode enorm gegroeid. Ondanks het deukje dat de Formule 1 opliep tijdens de pandemie, wordt de koningsklasse op dit moment gewaardeerd op zo'n 15,2 miljard dollar (12,3 miljard euro).

Mogelijke sportswashing

Grote investeringen in sportcompetities en -teams hebben de afgelopen jaren geleid tot kritiek op pogingen tot sportswashing, waarbij het koninkrijk sport gebruikt om zijn afschuwelijke staat van dienst op het gebied van mensenrechten te maskeren. Een van de meest recente aankopen is voetbalclub Newcastle United, terwijl het land ook een aantal spraakmakende bokswedstrijden heeft georganiseerd. De belangrijkste voetbalclub, Al Nassr, heeft deze maand een gigantische deal gesloten met Cristiano Ronaldo, dat ook de belangen van het land promoot en uiteindelijk zou kunnen leiden tot steun aan de kandidaat voor het wereldkampioenschap voetbal in 2030.

Saoedi-Arabië heeft ook belangstelling getoond om een Formule 1-team naar het koninkrijk te halen. McLaren zou één van de doelwitten zijn, nadat het een partnerschap is aangegaan in de Formule E, maar ook in het Extreme E-kampioenschap. Het rapport van Bloomberg suggereert dat Liberty Media niet geïnteresseerd was in de verkoop van de sport, maar Saoedi-Arabië blijft een actief geïnteresseerde partij, mochten zij hun standpunt wijzigen.

