Lars Leeftink

Vrijdag 20 januari 2023 15:09 - Laatste update: 15:10

De eerste F1-auto van Michael Schumacher staat te koop, slechts 18 maanden nadat de unieke auto voor het laatst werd verkocht. Het gaat om de Jordan 191, waarmee hij een begin maakte aan een lange en succesvolle carrière in de sport.

Hij schitterde in de Jordan 191 tegen teamgenoot Andrea de Cesaris toen hij de plaats innam van Bertrand Gachot, die in de gevangenis zat voor een woordenwisseling met een taxichauffeur uit Londen. Bij zijn debuut was Schumacher zeven tienden sneller dan zijn Italiaanse tegenhanger en kwalificeerde hij zich op een knappe zevende plaats. In de race kreeg de toekomstige Benetton-, Ferrari- en Mercedes-coureur echter last van een defecte koppeling, waardoor hij in de openingsronde uit zou vallen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Welke coureurs moet je in de gaten houden tijdens het Formule 2-seizoen 2023?

Te koop

Schumacher bestuurde tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 1 dus het 191-6 chassis, dat voor 1,25 miljoen pond werd gekocht toen het door Speedmaster Cars 18 maanden geleden werd verkocht. Sindsdien is de auto echter in het magazijn gebleven, op één uitstapje na. Dat was toen Schumachers zoon Mick in 2021 het circuit van Silverstone betrad. Autohandelaar Bonhams heeft de verkoop nu in handen, met een geschatte waarde tussen de 1,2 en 1,75 miljoen pond.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)