Hamilton beslist over Manchester United, Schothorst reageert op zaak De Vries | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker kruipen we richting de eerste onthullingen van de auto's voor het komende seizoen, maar tot die tijd moeten we het nog even doen met overig nieuws. Gelukkig staat de wereld van de Formule 1 nooit stil en gebeurt er altijd wel wat. Het was vandaag Jeroen Schothorst die reageerde op de hele zaak tussen hem en Nyck de Vries. Hij geeft aan dat een rechtszaak niet te voorkomen is. Lewis Hamilton aan de andere kant liet weten dat hij afziet van een mogelijke Manchester United-overname.

Rietveld onthult hoe het is om met Verstappen te racen: "Hele tijden grappen en grollen"

Afgelopen weekend vond de virtuele 24 uur van Le Mans plaats en Team Redline trad wederom met Max Verstappen in de gelederen aan. Hoewel het niet het resultaat werd waarop men hoopte, was het volgens Jeffrey Rietveld wel weer mooi om met Max Verstappen te mogen racen. Hij legt uit hoe hij als teamgenoot is. Meer lezen? Klik hier!

Doohan blij dat hij Red Bull achter zich heeft gelaten: "Beste zet uit mijn carrière"

Jack Doohan heeft het naar zijn zin bij Alpine, het team waarvoor hij eind 2021 het Red Bull Junior Team verliet. Sindsdien maakte Doohan al wat vrije trainingen mee en maakte hij zelfs kan op een zitje in de Formule 1. Doohan was sinds 2017 onderdeel van het welbekende Red Bull Junior Team, waar onder meer Max Verstappen, Sebastian Vettel en Pierre Gasly vandaan komen. Niet elke coureur krijgt echter de kans, iets wat ook zo was voor Doohan. Meer lezen? Klik hier!

Schothorst over geschil met De Vries: "Ontkomen niet aan rechtszaak"

Jeroen Schothorst, de vastgoedmiljonair waarmee Nyck de Vries in een rechtszaak terecht is gekomen, heeft gereageerd op het nieuws dat woensdagavond naar buiten kwam. Er komt niet alleen een kort geding, maar ook een bodemprocedure. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton laat kans om bod op Manchester United te doen links liggen

Lewis Hamilton heeft een keuze gemaakt over de mogelijke deelname om voetbalclub Manchester United over te nemen. INEOS, gedeeltelijk eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes, is de eerste potentiële koper die zich heeft gemeld voor de voetbalclub en Hamilton zal volgens het Britse Independent ditmaal niet meedoen. Meer lezen? Klik hier!

Grand Prix van Saoedi-Arabië in ieder geval tot en met 2027 in Djedda

De Grand Prix van Saoedi-Arabië blijft in ieder geval tot en met 2027 op het Jeddah Corniche Circuit in Djedda gereden worden. De bedoeling was dat het evenement eerder zou verplaatsen richting Qiddiya, maar het circuit daar zal naar waarschijnlijkheid niet klaar zijn tot 2028. Meer lezen? Klik hier!

